Einschulung in Reichenbach und Egesheim

Für die 13 Erstklässler aus Reichenbach und Egesheim hat der erste Schultag mit einem Gottesdienst in der St. Nikolaus-Kirche in Reichenbach begonnen. Silvia Straub gestaltete den Gottesdienst und die Klasse 4 umrahmte den Gottesdienst mit dem Theaterstück „Annabel und der Mondmann“. Nach einem Kuchenbüfett, betreut von den Eltern der Klasse 4, war es Zeit für die erste Schulstunde. Ihre Klassenlehrerin Frau Kunkel begleitete sie in ihr Klassenzimmer, um mit ihnen zum ersten Mal zu lesen. Anschließend wurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt.