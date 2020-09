Einmal früh, einmal spät: Alexander Wipf rettet Tuningen einen Punkt

Die SG Dürbheim/Mahlstetten hat im „Spiel des Tages“ der Fußball-Kreisliga A 2 überrascht und dem favorisierten SV Tuningen ein 2:2 (1:1) abgetrotzt. Die Gäste haderten dabei mit ihrer Chancenwertung vor der Pause.

Der Start verlief für Tuningen nach Maß. Spielmacher Alexander Wipf nutzte ein Missverständnis in der SG-Hintermannschaft zur frühen Führung. In der Folgezeit verpasste es der Gast, den nächsten Treffer nachzulegen. Bei einer Aktion rettete der Querbalken für Dürbheim/Mahlstetten. „Wir haben uns anfangs schwer getan, im Spiel Fuß zu fassen. Nach zehn, 15 Minuten haben wir dann aber die Zweikämpfe gewonnen und Druck erzeugt“, sagte SG-Coach Reiner Sieger. Tuningens Spielertrainer Artur Hettinger ärgerte sich über die schwache Chancenverwertung seiner Elf. Mit den Möglichkeiten in der Anfangsphase hätte man „vielleicht das 2:0 und 3:0 machen müssen. So haben wir den Gegner am Leben erhalten.“

Nach einem Eckball glich Marius Zepf für den Aufsteiger aus, ehe Fabian Rieger im zweiten Durchgang sogar auf 2:1 stellte. Der Angreifer verwertete einen Einwurf per Kopf. Der SG gelang der vorentscheidende dritte Treffer nicht und so profitierte Tuningen in den Schlussminuten von einem Freistoßtor von Wipf, der seiner Mannschaft spät den Punkt rettete.

SG-Trainer Sieger war mit dem aus seiner Sicht leistungsgerechten Unentschieden zufrieden. Der Gastgeber habe „alles investiert“, lobte Hettinger, der wegen einer starken Prellung selbst aussetzen musste, den Aufsteiger.

SG Dürbheim/Mahlstetten: Marius Sauter – Mario Leukart (66. Patrick Specker), Dennis Sauter, Dominik Andreas Sauter, Philipp Heim, Nico Specker, Sebastian Hug (84. Hannes Hauser), Marius Zepf, Fabian Rieger (89. Samuel Dilger), Robin Kielack, Tobias Licht (64. Leon Schlecht).

SV Tuningen: Samuel Büttner – Magnus Baumann, Marc Zitzer (66. Andreas Schweizer), Michael Irion, Fabian Gail, Yannick Heinrich (73. Patrick Gößwein), Luca Ruggia, Can Stegmann (61. Dominik Bury), Fabian Marquart, Selim Mekic (73. Maurizio Dalnodar), Alexander Wipf.

Tore: 0:1 (3.) Alexander Wipf, 1:1 (35.) Marius Zepf, 2:1 (70.) Fabian Rieger, 2:2 (87./Freistoß) Alexander Wipf. – Gelbe Karten: 3/1. – Schiedsrichter: Kille (Inzigkofen). – Zuschauer: 80.

Die weiteren Spiele

SG Fridingen I/Mühlheim II – BSV Schwenningen abgesagt.

FC Rot-Weiß Reichenbach – SV Schörzingen 5:0 (3:0). – Tore: 1:0 (7.) Dennis Marquart, 2:0 (16./Elfmeter) Peter Podgorny, 3:0 (45.) Dennis Marquart, 4:0 (61.) Kevin Holzmann, 5:0 (86.) Lukas Günthner. – Gelbe Karten: 1/1. – Schiedsrichter: Tobias Neumann (Rottweil).

SV Wurmlingen – SC 04 Tuttlingen II 4:4 (3:2). – Tore: 1:0 (16.) Anthony Nwaise, 2:0 (24.) Rene Bayer, 2:1 (25.) Zvonimir Zovko, 2:2 (30.) Michael Onah, 3:2 (39./Foulelfmeter) , 4:2 (74./Handelfmeter) beide Benedikt Hellmann, 4:3 (85.) Tim Simon Lehrmayer, 4:4 (90.+3) Lukas Zeyher. – Gelbe Karten: 2/5. – Schiedsrichter: Christoph Hecht (Mengen). – Zuschauer: 150.

SG Durchhausen/Gunningen – SV Kolbingen 1:2 (1:1). – Tore: 0:1 (5.) Jonas Rink, 1:1 (39.) Aaron Ramizi, 1:2 (90.) Lukas Hipp. – Gelbe Karten: 4/1. – Schiedsrichter: Dominic Staiger (Schwenningen). – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Kolbingen (39.).

SV Seitingen-Oberflacht – FC Frittlingen 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (45./Elfmeter), 2:0 (65.) beide Joshua Woelke, 2:1 (69.) Fabian Müller. – Gelbe Karten: 4/4. – Schiedsrichter: Temel Topal (Albstadt). – Zuschauer: 80.

SV Böttingen – SpVgg Trossingen II 0:0. – Gelbe Karten: 2/3. – Schiedsrichter: Christoph Krajewski (Rottweil). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-rote Karte gegen Trossingen (45.).

TV Wehingen – FV Fatih Spor Spaichingen 4:2 (1:1). – Tore: 0:1 (2.) Oguzhan Engin, 1:1 (45.+1) Basiru Leigh, 2:1 (54.) Marcel Albrecht, 3:1 (58.) Kelvin Narr, 3:2 (70.) Murat Rüzgar, 4:2 (90.+3) Felix Decker. – Gelbe Karten: 6/7. – Schiedsrichter: Uwe Schaffart (Zizenhausen).