Einladung zur Naturführung bei Bubsheim

Raus in die Natur, um Neues zu erfahren - am Pfingstsonntag haben Interessierte die Gelegenheit dazu. Diplom-Forstwirtin Judith Engst und Landwirt Harald Mayer erläutern gemeinsam, was unsere Heuberg-Wiesen so schön und so besonders macht und warum es nicht mehr selbstverständlich ist, Wiesensalbei und wilde Orchideen in unserem Gründland anzutreffen. Treffpunkt zu dieser ein- bis zweistündigen Führung ist am Pfingstsonntag, 5. Juni, um 14.30 Uhr in der Graneggstraße in Bubsheim. Die Führung kostet fünf Euro pro Person.