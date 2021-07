Neuer Edeka-Markt verändert Kundenströme

Für die Gemeinde Wehingen ist es vor allem wichtig, dass die dortige Edeka-Filiale in der Gosheimer Straße bestehen bleibt, wie Bürgermeister Gerhard Reichegger im Gespräch mit unserer Zeitung betont. In der Tat planen Edeka Südwest und Investor Joachim Maier eine grundlegende Modernisierung der Filiale.

Auf eine vertraglich festgelegte Bestandsgarantie habe die Gemeinde Wehingen verzichtet, so Reichegger, weil die vorgeschlagene Formulierung „für uns keine Garantie wäre“, da sie eine Ausstiegsklausel enthalten habe, die es Edeka erlaubt hätte, gegen eine Abschlagszahlung jederzeit vom Mietvertrag zurückzutreten.

Doch habe man von Edeka Zugeständnisse erhalten, beide Märkte langfristig zu halten, die zwar nicht juristisch einklagbar seien, so Reichegger, aber den Gemeinderat bewogen hätten, keine weiteren Einwendungen beziehungsweise Rechtsmittel gegen den Markt in Gosheim einzulegen.

Investor Joachim Maier ist im Moment in Verhandlungen mit Edeka Südwest über eine grundlegende Modernisierung des Edeka-Markts in Wehingen. „Das wird im Grund ein neuer Markt“, so Maier. „Ich bin grundsätzlich zur Modernisierung bereit, und Edeka möchte das auch“, betont der Eigentümer der Immobilie. Derzeit bestehe aber noch „Prüfungsbedarf“, so Maier, und es würden verschiedene Planungsvarianten diskutiert.

Denn was die Planungsphase „extrem zäh“ mache und verzögere, das ist die derzeitige generelle Lage auf dem Baustoff- und Handwerker-Markt, die derzeit viele Bauprojekte verzögert. Es gibt eine Preisexplosion in verschiedenen Gewerken, so Maier, die es den Handwerkern und Bauunternehmen schwer machten, konkrete Preis- und Zeit-Zusagen zu machen. (fawa)