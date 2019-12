Einen starken Sockel geformt

Nach den letzten Tönen der Musikerinnen und Musiker des Konzertes hat MV-Vorsitzender Joachim Aicher das Mikro in die Hand genommen: „Es ist so weit.“ Es galt Abschied von Dirigent Markus Klaiber zu nehmen. „Es liegen nun 21 Jahre hinter uns und wir haben bei 1044 Proben viel zusammen erlebt. Insgesamt haben wir 424 öffentliche Auftritte, davon 43 wunderbare Konzerte aufgeführt.“ In den Jahren hat der Verein dreimal beim Preisspielen in der Mittelklasse teilgenommen und bei der Wertung sehr gute Ergebnisse erreicht.

Wie Joachim Aicher sagte, habe der Musikverein mit Markus Klaiber einen echten Könner als Leiter und Dirigent gehabt. Er überreichte herzlichst ein Geschenk als Zeichen des Dankes. Eine CD mit allen Konzertmitschnitten soll Klaiber an alle Musikanten erinnern. Für sein neues Wirken beim Musikverein Rietheim wünschte ihm Aicher viel Erfolg.

Markus Klaiber bedankte sich für die Wegbegleiter der vielen Jahre im Musikverein und hob besonders die weltliche und kirchliche Gemeinde hervor. Er habe in den Jahren eine gute Mittelstufen-Kapelle geformt und dabei die Segel zukunftsmäßig richtig gesetzt. Eben ein Sockel, auf den man weiter aufbauen könne.

Er gehe ja nicht im Kreis Tuttlingen verloren und wünschte sich mit einer Träne – nach einem Gedicht – je ein Päckchen voller Gelassenheit, Herzlichkeit, Besinnlichkeit sowie ein Päckchen voller Menschenliebe für die Ewigkeit. Ab 1. Januar 2020 wird der Deilinger Peter Nikol die musikalische Leitung übernehmen.