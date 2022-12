Eine Winterlandschaft mit Schnee, Sonnenschein und blauem Himmel

Marlene und Urban Steuer wurden in Bubsheim, am Kirchberg, mit Blick nach Böttingen /Alter Berg mit diesem Ausblick beschenkt. „Der Winter hat uns in der Adventszeit eine wunderbare Winterlandschaft mit Schnee, Sonnenschein und blauem Himmel beschert. Da wir uns in dieser schweren Zeit besonders freuen über alles schöne und friedvolle vor unserer Tür, ganz ohne unser Zutun, möchten wir diese Freude Teilen und eine gesegnete Weihnachtszeit wünschen“, schreiben sie in einer Mitteilung.