Eine „Schwäbische Weihnacht“ verzaubert die Zuhörer

In der in senffarbener Beleuchtung des Chores getauchte St.-Ulrich-Kirche in Wehingen ist am Sonntag eine „Schwäbische Weihnacht“ gefeiert worden. Unter dem Titel „Hört, wie in Lüften die Engelschar singt“ boten die Chöre und Musikanten der Volkstanzgruppe Frommern ein vielseitiges Konzert.

„Sei mit Gott willkommen“ lautete die Eingangsweise, welche mit Schalmei, Schäferpfeife und Orgel von der Empore erklang. Der gemischte Chor der Volkstanzgruppe, dem viele junge Sängerinnen und Sänger angehören, sang passend zur Adventszeit „Es ist für uns eine Zeit angekommen“. Pfarrer Ginter begrüßte die Musizierenden, dankte für ihr Kommen und freute sich, dass ehemalige Mitbürger aus Frommern, wo er 19 Jahre lang als Priester wirkte, in Wehingen musizieren.

Chordirigentin Hanna Brinkmann und Jörg Neubert als Leiter der Volkstanzmusik dankten dem Kulturverein Wehingen für die Einladung, und wünschten den Anwesenden, dass sie durch das „besondere Konzert“ eine Einstimmung in den Advent erfahren mögen. Das „Besondere“ an diesem Konzert waren die für viele Zuhörer teils unbekannten Instrumente wie die Sackpfeifen „Böhmischer Bock“ und „Schäferpfeife“ sowie die Schalmei neben diatonischer Harmonika, Harfe, Geigen, Kontrabass, Gitarre, Oboe und Blockflöte.

Mit dem fast zum Schmunzeln anregenden Dialoglied „Joseph, was da“ und „Lasst uns das Kindlein wiegen“ setzte der Chor mit seinem ausgewogenen Klang das Konzert fort, bevor die Volkstanzgruppe mit Geige, Schalmei und Schäferpfeife das schlichte „Ach, allerliebstes Jesulein“ erklingen ließ, dem – verstärkt durch Gitarre und Kontrabass – der „Baure-Marsch“ folgte.

Zuhörer singen mit

Um auch die Zuhörer einzubinden, lag auf jedem Platz ein Programm, auf dessen Rückseite Liedtexte standen, aus denen mit musikalischer Unterstützung die Gemeinde „Macht hoch die Tür“ sang. „Am Jesus sae Geburt wird a’gsaed“ – das sind keine Tippfehler, sondern die Geschichte aus der „Bibel für Schwoba“, aus der Nadja Grunwald vorlas und später auch „D‘ Weihnachtsg’schicht“ nach Lukas vortrug. A-capella sang das Männerchörle „Es kommt ein Schiff geladen“ – den tiefen Sinn dieses Liedes einprägend durch behutsam abgestimmte Stimmführung.

Sicher kannte kaum jemand die Fassung von „O Tannenbaum“ des schwäbischen Komponisten Friedrich Silcher. Nachdem die Volkstanzmusik schwungvoll „Auf, auf denn, ihr Hirten“ gespielt hatte, hieß es „Auf, auf denn, ihr Besucher“, um gemeinsam das fröhliche Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, ihr Englein kommt“ zu singen.

Der jodelnd-jubelnde „Geigenjodler“ und auch der schwungvolle „Walzer Nr. 1“ waren für alpenländische Gemüter der Ausdruck der Freude über das Kommen des Heilands. Fast glaubte man an einen himmlischen Gesang, als ein Frauenduo, begleitet von zarten Harfen- und Gitarrenklängen, das Allgäuer Lied „Wenn die Augen schlafen“ erklingen ließ. Noch einmal sang man gemeinsam „Großer Gott, wir loben dich“.

Es war nicht nötig, die folgenden sardischen Lieder „Su Pitzineddu“ und „Nashid‘ est“ zu übersetzen, weil Sandra Ligas – begleitet durch Oboe und Gitarre – teils fein moduliert, teils sehr durchdringend mit ihrer wunderbaren Stimme den weihnachtlichen Geist der Liedinhalte erahnen ließ. „Wohl mitta in der Nacht“ hieß der letzte Beitrag des Chores mit seinem wundervoll abgerundeten Klang und dann durfte die Gemeinde vorausgreifend schon Weihnachten erleben im gemeinsam gesungenen „Stille Nacht“, im Tonvolumen gesteigert durch die Orgelbegleitung von Ralf Schmid.

Die stille Nacht wurde am Konzertende durchbrochen durch einen ehrlich gemeinten, ungemein starken und langen Beifall, so dass sich Singende und Musizierende bewogen fühlten, noch zwei Zugaben zu schenken. Es ist anzunehmen, dass viele durch die Erlebnisschilderung von Konzertbesuchern sich eingestehen mussten: „Wenn ich das gewusst hätte…“. Platz in der Kirche hätte es noch für ein paar Dutzend gegeben