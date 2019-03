„Eine Partnerschaft verläuft nicht linear“

Wehingen und St. Berthevin feiern in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Zur Vorbereitung dieses außergewöhnlichen Jubiläums hat unser Mitarbeiter Richard Moosbrucker bei Thomas Dietmann, Erich Mayer und Robert Walz nachgefragt, wie man sich in Wehingen auf dieses Jubiläum vorbereitet.

In diesem Jahr kann die Gemeinde Wehingen 50 Jahre Partnerschaft mit St.Berthevin feiern. Sie und mit ihnen ein ganzes Team mit den Vertretern aus den Vereinen sind seit Wochen intensiv damit beschäftigt, dieses Jubiläum auf den Weg zu bringen. Wie bereiten Sie dieses wichtige Ereignis vor?

Erich Mayer: Wir sind, zusammen mit wichtigen Vertretern jener Vereine, die die Partnerschaft aktiv leben, mit den Mitgliedern des Partnerschaftskomitees und in Kooperation mit der Gemeinde seit geraumer Zeit damit beschäftigt, ein Programm für das Jubiläum auf die Beine zu stellen.

Robert Walz: Dabei sind die Rollen klar verteilt: Während die Vorstände des TV Wehingen, des Fanfarenzuges, des Tischtennisclubs bestrebt sind, wieder ein Fest der Begegnungen mit sportlichen und gesellschaftlichen Schwerpunkten zu organisieren, ist es unser Anliegen, auch den historischen Wert dieser Freundschaft richtig einzuordnen, sich zurückzubesinnen und vielleicht auch einen Ausblick für die Zukunft zu wagen.

Thomas Dietmann: Dazu ist es wichtig, auf ein gutes Miteinander zu bauen, damit dieses Jubiläum auch eine entsprechende Würdigung erfährt.

Wehingen ist die erste Gemeinde im Kreis, die diesen Verbrüderungsschritt mit einer Partnergemeinde in Frankreich gewagt hat. Wenn man diese Jumelage aus heutiger Sicht betrachtet: In welche Weise haben beide Gemeinden davon profitiert. Wie hat sich die Partnerschaft entwickelt und wie lebt sie bis zum heutigen Tag?

Erich Mayer: Profitiert haben die Gemeinden, indem gegenseitig Traditionen präsentiert, bekannt gemacht wurden – ein Akt der Akzeptanz. So wurden zum Beispiel 1974 bei einem Besuch die ersten Flöten und Melodicas als Geschenk nach St. Berthevin überbracht als Anregung, bereits Schüler und Jugendliche in musiktreibenden Gruppierungen zu vereinen.

Robert Walz: Gerade in unserer Zeit erleben wir, wie schwierig es ist, Ziele eines vereinten Europas zu verfolgen. Mit diesem mutigen Schritt der beiden Bürgermeister Anton Hugger und Bernard Le Godais wurde ein Grundstein dafür gelegt, wie wir in Europa, auch angesichts einer unrühmlichen geschichtlichen Vergangenheit, weiter zusammenwachsen können. Durch die Jumelage haben wir gelernt, unser Denken vom nationalen zum europäischen zu verlagern.

Thomas Dietmann: Das sehen wir im Partnerschaftskomitee neben vielen anderen, als eine der wichtigsten Aufgaben an. Erich Mayer ist der einzige noch lebende Zeitgenosse, der als Gemeinderat am Zustandekommen der Partnerschaft und an der Umsetzung über den Bildungsbereich tatkräftig mitgewirkt hat.

Erich Mayer: Um auf ihre Frage zurückzukommen: Eine Partnerschaft verläuft nicht linear. Ihr ideeller Wert steigt oder fällt mit dem Engagement derer, die sie tragen.

Und das sind?

Erich Mayer: Eben die Vereine, Gruppen, vor allen Dingen auch die Schulen, aber auch private Beziehungen, die sich, wie das Beispiel der Eheleute Erwin Denkinger und Nicole Maignan zeigt, sogar mit dem Bund der Ehe, im wahrsten Sinne des Wortes grenzenloses Vertrauen versprochen haben. Freundschaft über die Grenzen hinweg muss dauerhaft verankert werden, wenn wir aus der Geschichte unserer beiden Völker etwas lernen wollen.

Also erfüllen derlei Partnerschaften auf der unteren Ebene auch ein Stück weit die Forderungen nach einem vereinten Europa?

Robet Walz: Wir erleben doch gerade, dass es immer schwieriger wird, unterschiedliche Meinungen unter einen Hut zu bringen. Ein gemeinsames Europa zu fordern ist einfacher als ein gemeinsames Europa zu leben. Wehingen und St. Berthevin leisteten und leisten hier einen wichtigen Beitrag geleistet.

Erich Mayer: Und werden es hoffentlich weiter leisten dürfen. Was im kommunalen partnerschaftlichen Mikrokosmos funktioniert, ist nicht eins zu eins auf Länderebene abbildbar.

Robert Walz: Wir bedauern beispielsweise, dass Deutsch als Fremdsprache an französischen Schulen nicht mehr angeboten wird. Leider wurden mangels Interesse an Deutsch zugunsten des Spanischen die Schulpartnerschaften beendet.

Thomas Dietmann: Damit wird die Sprachbarriere zwischen beiden Nationen mehr auf- als abgebaut.

Erich Mayer: Aber wir sehen auch, dass die Verständigung innerhalb der Partnerschaft funktioniert. Als Kommunikationsmittel dient der Sport, die Musik und das soziale Miteinander. Hier hat es im Rahmen der Partnerschaft viele Begegnungen gegeben.

Hat sich die Verbindung zwischen Wehingen und St. Berthevin stetig fortentwickelt oder musste man auch Rückschläge verkraften?

Erich: Mayer: Durststrecken gibt es überall; so bemühen sich die Partnerschaftskomitees beider Seiten seit Jahren, die Jugendlichen für eine aktive Teilnahme an der Partnerschaft zu gewinnen – leider aber nur mit mäßigem Erfolg, außer bei den sportlichen Abteilungen. Aber unsere Hoffnung besteht darin, dass aus einer guten Keimzelle ein gutes Leben erwachsen kann.

Robert Walz: Und das ist in unserer Partnerschaft der Fall.

Thomas Dietmann: Durch unsere gegenseitigen Besuche werden Freundschaften gefestigt.

Was dürfen wir anlässlich dieses Partnerschaftsjubiläum in Wehingen und St. Berthevin erwarten?

Alle: Es wird ein Fest geben, an das wir uns noch hoffentlich lange erinnern. Dazu gehören: Ein Festgottesdienst, ein Festakt, ein Festabend, sportliche Begegnungen, Freundschaftsbezeugungen und viel Gemütlichkeit.