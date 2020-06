„Eine Krise macht auch erfinderisch“

In die Gänge kommen will Pfarrer Ginter mit dem neu gewählten Kirchengemeinderat. Kürzlich konstituierte sich das Gremium im Pfarrer-Hornung-Heim und stellte die inhaltlichen Weichen für die nahe Zukunft.

„Corona hat auch unsere Arbeit sehr stark beeinflusst“, meinte der Pfarrer, brachte aber durchaus einen gewissen Grundoptimismus zum Ausdruck. Denn: Der Wehinger Kirchengemeinderat hat, von zwei Ausnahmen abgesehen, eine Neubesetzung erfahren. Die bisherige und neu gewählte Vorsitzende, Nadja Fischinger Befurt, und Christoph Häring machen weiter, Anton Decker, Franz Hügel, Albert Rees, Cosmas Wagner, Inge Burkard, Britta Maier, Desiree Haag und Sonja Bauer sind als gewählte Vertreter neu ins Gremium gekommen. Zum festen Bestandteil gehören auch Diakon Fascia als beratendes Mitglied und Roswitha Narr als Kirchenpflegerin.

Nicht lamentieren, vielmehr positiv in die Zukunft blicken will Pfarrer Ginter mit diesem Team, sich intensiv um die Belange der Kindergärten, vor allen Dingen um die strukturelle und inhaltliche Anpassung der Konzepte kümmern. Strukturell und inhaltlich müsste die Konzeption der Kindergärten erfasst und angepasst werden. Das Thema Kinderschutz erlange zunehmend an Bedeutung, und wichtig sei vor allen Dingen, die Erzieherinnen in ihrer Arbeit zu unterstützen, indem man sich Fragen überlege, wie man Kinderschutzkonzepte unter dem Gesichtspunkt der Achtsamkeit erarbeiten kann, um damit auf die Gesellschaft einzuwirken.

Die Jugendarbeit soll wieder intensiviert werden. Ginter: „Die Zeiten der regelmäßigen Jugendabende sind vorbei“, man müsse heutzutage auch in der Kirche mehr Projektarbeit leisten und so „Leuchttürme“ setzen. Jugendgottesdienste könnten hier neuen Schwung bringen. Natürlich müsse man sich im Kirchengemeinderat auch um diverse bauliche Veränderungen an der Kirche und am Pfarrer-Hornung-Heim, vor allem im Hinblick auf Barrierefreiheit, kümmern. Auf die Frage, wie es um die Zusammenarbeit in der Seelsorgeeinheit Lemberg bestellt sei, zeigte sich Ginter optimistisch und lobte die Bereitschaft der lokalen Gremien, die in gemeinsamen Sitzungen auch künftig aus der „Dreiheit“ eine Einheit machen sollen.

Corona hat auch die ökumenische Arbeit nicht gerade beflügelt. Doch auch hier sieht der Pfarrer Ginte Ansatzpunkte, die beispielsweise in ökumenischen Jugendgottesdiensten, gemeinsamen Sitzungen, Schulprojekten und Trauungen eine fruchtbare Zusammenarbeit ermöglichten. „Jetzt aber muss sich das Gremium erst einmal finden und sich unter dem Gesichtspunkt von Freiheit und Toleranz in die Materie einarbeiten.“ Dass man da auch mit steigenden Verwaltungsaufgaben konfrontiert wird, entlockt dem Pfarrer nicht gerade Begeisterungsausbrüche. Die Umstellung von Kameralistik auf Doppik macht auch vor der Kirche nicht halt. „Dennoch“, so Ginter, „hoffen wir auf bessere gemeinsame Zeiten, denn eine Krise macht auch erfinderisch“.