Eine hartnäckige Schönheit

So manche Pflanzenschönheit ist zwar bildhübsch – aber Gärtner ärgern sich trotzdem darüber. Das ist zum Beispiel bei der Ackerwinde (Convulvus arvensis) der Fall, einem Windengewächs, das jetzt im Hochsommer seine fast kreisrunden, rosa-weiß gemusterten Trichterblüten anmutig in die Sonne reckt.

Das Vorkommen dieser giftigen Pflanze ist nicht nur auf Äcker beschränkt, obwohl sie dort gerne ihre Ranken um Getreideähren oder Feldfrüchte schlingt. Nein, die Pflanze kommt auch an Wegrändern und Schuttplätzen vor – und zum Leidwesen vieler Hobbygärtner zudem in Hausgärten. Dort ist sie auch durch noch so hartnäckiges Jäten kaum zu entfernen.

Mit ihren rankenden Trieben umschlingt die Ackerwinde so manche Zierpflanze und nimmt sie damit in ihren Klammergriff. Dabei macht sie ihr gewaltig Konkurrenz: Im Erdreich nimmt sie ihrem „Opfer“ Wasser und Nährstoffe weg mit Wurzeln, die bis zu zwei Metern in die Tiefe reichen. Über der Erde beschatten ihre pfeilförmigen Blätter die Blätter des besagten „Opfers“, sodass es weniger Licht abbekommt. Was hilft, um die egoistische Schönheit im Zaum zu halten? Wer sie wirklich los haben will, muss sie am Keimen und Austreiben hindern, und das geht nur mit einer Bodenabdeckung, etwa aus Karton. Zum Glück jedoch beschränkt sich ihr Vorkommen meist auf kleinere, etwas verwilderte Bereiche im Garten. Und wenn dadurch etwa eine (ökologisch sehr wertvolle) Brennnesselflur optisch aufgewertet wird, dann kann sich vielleicht auch so mancher Hobbygärtner an der Anwesenheit der Ackerwinde freuen.

Wirklich erfreulich ist die Ackerwinde für Bienen und manch andere Insekten. Neben unseren Honigbienen bestäuben zum Beispiel Spiralhornbienen diese Art. Das ist eine solitär, also nicht in Staaten lebende Wildbienengattung, die immer seltener wird. Der Ackerwinde ähnlich und bei Honig- und Wildbienen genauso beliebt ist übrigens die Zaunwinde (Calystegia sepium), eine Art, die aus der gleichen Familie stammt. Die Unterscheidung von der Ackerwinde ist trotzdem leicht: Denn die Blüten der Zaunwinde sind reinweiß und fast doppelt so groß.