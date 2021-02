Eine Frau und 39 Männer sind bei der Feuerwehr Deilingen im Einsatz.

Die Mitglieder des Gemeinderats Deilingen haben vom umfangreichen Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr für das Jahr 2020 Kenntnis genommen und bedankten sich für das große ehrenamtliche Engagement.

Feuerwehrkommandant Markus Henne stellte die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr anhand einer Präsentation vor. Der Freiwilligen Feuerwehr Deilingen gehören eine Frau und 39 Männer an. Die Wehr hat 21 Atemschutzgeräteträger und zwölf Fahrer mit dem Führerschein der Klasse C. In der Jugendfeuerwehr sind vier Mädchen und 15 Jungs aktiv. Zwei Mann bilden die Altersabteilung. Neun der Einsatzkräfte arbeiten in Deilingen, 16 in umliegenden Gemeinden mit einer Fahrzeit von weniger als zehn Minuten.

2020 gab es 19 Einsätze. Es wurden trotz Corona 15 Übungsabende, teilweise online oder in Kleingruppen, abgehalten. Besonders Standard-Einsätze mit Einsatzsondermitteln, die Türöffnung, die technische Hilfe und die Zusammenarbeit mit der Stützpunktwehr Gosheim wurden geübt. Eine Alarmierungsmatrix wurde erstellt, die Notstromversorgung im Gerätehaus eingerichtet, die Feuerwehrpläne wurden fortgeschrieben sowie eine Kleinschleife für technische Hilfen eingerichtet. 700 Stunden wurden in den Besuch verschiedener Lehrgänge investiert. Für das Jahr 2021 wird das Leistungsabzeichen in Bronze und der Besuch weiterer Lehrgänge angestrebt. Das mittlere Löschfahrzeug als Ersatzbeschaffung für das bisherige LF8 ist bestellt. Mit der Auslieferung wird Ende Mai 2022 gerechnet.