Einbrecher klaut in Gosheim 500 Euro

Über ein Fenster ist ein unbekannter Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Büroraum einer Firma in der Daimlerstraße in Gosheim eingebrochen. Anschließend durchwühlte er Schubladen und Schränke und entwendete 500 Euro Bargeld sowie eine Bankchipkarte. Der Sachschaden am Fenster wird auf circa 1000 Euro geschätzt, so die Polizei. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehingen (Tel. 07426/91366-0) entgegen.