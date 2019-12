Einbrecher entwenden Schmuck

Zwischen Donnerstagnachmittag und Donnerstagabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Brücklestraße in Gosheim eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Dies berichtet die Polizei.

Im Zeitraum von 14 Uhr und 18 Uhr hebelten demnach die Einbrecher die Außentür des Wintergartens und die Terrassentür gewaltsam auf und gelangten so in das Haus.

Die Täter durchwühlten mehrere Schlafzimmer und Schränke und entwendeten den darin befindlichen Schmuck. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich die Bewohnerin nicht im Haus. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl.