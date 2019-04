Bei zwei Einbrüchen über das Wochenende in der Daimlerstraße in Dotternhausen haben unbekannte Täter Bargeld gestohlen. Die Unbekannten drangen laut Polizei zwischen Samstagabend und Montagmorgen mit Gewalt in die beiden Firmen ein und suchten nach Bargeld. Bei ihrer Suche fanden sie kleinere Bargeldbeträge und steckten sie ein. In einem Fall hebelten die Täter die Eingangstür auf, um in das Gebäude einzudringen. Im anderen Fall war ein Fenster das Angriffsziel.

Der Polizeiposten Schömberg ermittelt in beiden Fällen und sieht einen Tatzusammenhang mit dem Einbruch ins Restaurant „Schiefererlebnis“, der sich im selben Zeitraum ereignete. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 07427 / 94003 0.