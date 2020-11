(pm) - Seltenheitswert hat das Klassentreffen der ehemaligen Grund- und Hauptschule Wellendingen gehabt: 50 Jahre nach dem Schulabschluss trafen sich die Schüler aus Wellendingen, Wilflingen und Schörzingen unter Corona-Bedingungen wieder.

Aus einer spontanen Idee vor zwei Jahren heraus zog Etwin Zweigart aus Schörzingen die Fäden und organisierte gemeinsam mit Kurt Bettinger aus Wellendingen und Josef Reger aus Wilflingen dieses seltene Jubiläumsklassentreffen.

Die Schulzeit der damaligen Schüler hatte einige Besonderheiten in sich. Nicht nur die beiden Kurzschuljahre – um den neuen Schulstart auf September zu legen – wurde von den ehemaligen Schülern gemeistert, auch die Schulzusammenlegung der drei Gemeinden Schörzingen, Wilflingen und Wellendingen stand auf dem Programm.

Die ersten vier Jahre für diesen Schuljahrgang ging ein Schuljahr von April bis April. Dies wurde durch die sogenannten Kurzschuljahre April bis Dezember und Januar bis September auf die heute noch geltenden Zeiten umgeändert. Die ehemaligen Klassenkameraden betraf dies in den Klassenstufen 5 und 6.

Ab der siebten Klasse fuhren dann nicht nur die Wilflinger, sondern auch die Schörzinger nach Wellendingen in die Grund- und Hauptschule, in der 37 Abschluss-Schüler im Sommer 1970 ihre Schulentlassung gemeinsam feierten. Bereits vor der Corona-Pandemie geplant, wurde das erste Datum im Juli aufgrund der Umstände jedoch in den Oktober verschoben. Zum Klassentreffen kamen letztendlich 14 ehemalige Mitschüler. Einige hatten aufgrund der Entfernung zum jetzigen Wohnort abgesagt, andere aufgrund der Corona-Pandemie. Die Corona-Regelungen wurden jedoch stets von den 14 eingehalten. Für diese 14 war es ein ganz besonderer Tag mit viel Erinnerungsaustausch an früher und viel Spaß und Gelächter zusammen. Getroffen hatte sich die bunte Truppe auf dem Wellendinger Schlosshof.

Da von den ehemaligen Lehrern nach 50 Jahren kaum mehr jemand erreicht werden konnte, war der jetzige Rektor der Wellendinger Grundschule, Harald Gauß, bereit, die Abschlussklasse von 1970 durch das Schulgebäude zu führen. Die interessante Führung ging unter anderem auch durch das ehemalige gemeinsame Klassenzimmer. Schulleiter Gauß erläuterte, wie sich in heutiger Zeit das Lernen an der Wellendinger Grundschule darstellt, wie zum Beispiel die Digitalisierung Einzug gehalten hat.

Danach ging das Klassentreffen zum gemütlichen Teil über: In den Schörzinger St. Josef Stuben wurde gemeinsam der Nachmittagskaffee wie auch das Vesper eingenommen, ein etwas später hinzugekommener Klassenkamerad erhöhte die Quote dann auf 15 Ehemalige. Frei nach dem Poesie-Album-Spruch „Wenn du einst nach vielen Jahren, dieses Album nimmst zur Hand, denk daran, wie froh wir waren, in der kleinen Schülerbank“ hatte Etwin Zweigart sein Poesie-Album beim Treffen dabei, manch anderer brachte die wenigen Fotos, die es aus dieser Zeit noch gibt, mit. So waren die Anwesenden auch wirklich froh, zu dem Klassentreffen gekommen zu sein, um gemeinsam nach 50 Jahren immer noch frohe Stunden miteinander zu erleben.