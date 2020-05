Ein Gemeinschaftsprojekt der Firmen Interstuhl und Mattes & Ammann hat Mundschutze für deren Belegschaft und die Meßstetter Bürger zur Folge, heißt es in einer Pressemeldung.

Interstuhl stellt normalerweise Büromöbel und Arbeitsstühle her, plant komplette Büroraumlösungen. Mattes & Ammann ist ein Hersteller von Flächen für die Automobilindustrie, Betten, technischen Textilien. Nun arbeiten beide Unternehmen für ein Projekt zusammen: Masken produzieren. 3000 gefertigte Masken wurden bereits kostenlos an die Mitarbeiter verteilt. Weitere 11 0000 Masken werden nun für alle Bürger zur Verfügung gestellt, erklären die Firmen in einer Pressemeldung.

Bürgermeister Frank Schroft zeigt sich über dieses Engagement erfreut: „Das großzügige Geschenk der beiden Firmen an die Bürger von Meßstetten und seinen Ortsteilen beeindruckt mich sehr.“ Für Schroft sei es in dieser schwierigen Zeit, „eine außergewöhnliche Geste der Hilfsbereitschaft und ein nachhaltiges Zeichen der Verbundenheit mit den hier lebenden Menschen.“ Die Masken werden in der kommenden Woche an alle Haushalte verteilt.

Seit Montag, 27. April, ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum verpflichtend. Es ist eine weitere Vorsichtsmaßnahme, sie beruht auf der Erkenntnis, dass ein hoher Anteil von Übertragungen unbemerkt, bereits vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen, erfolgt.

Mattes & Ammann stellt den Stoff für die Masken zur Verfügung. Es handelt sich um ein Polyestergewirk in rohweiß, welches dreilagig verarbeitet wird und eine große Luftdurchlässigkeit gewährleistet. Dadurch wird das Arbeiten mit dieser Maske erleichtert. Das Textillabor Hohenstein bestätigt diese Werte und darüber hinaus eine extrem hohe Reinheit und Biokompatibilität, heißt es in der Mitteilung weiter. Des Weiteren wird bestätigt, dass verschiedene Normen erfüllt werden, die einen direkten Kontakt zur Körperoberfläche ohne negative Einflüsse ermöglichen. Schädliche Effekte seien ausgeschlossen. Das Material enthält keine zelltoxischen Substanzen.

Interstuhl verarbeitet dieses Material, schneidet es zu, näht es, versieht es mit einem Nasenbügel und entsprechenden Befestigungsgummis, legt eine Bedienungsanleitung bei und verpackt es fachgerecht. Beide Firmen verfügten bisher über keinerlei Erfahrung in der Produktion solcher Masken. Allerdings zeige die kurzfristige Entwicklung und Fertigung eines solchen Produkts, dass beide Unternehmen über qualifizierte und technisch versierte Mitarbeiter verfügen, geht weiterhin aus der Mitteilung hervor.

Bürgermeister Frank Schroft bedankte sich bei den beiden Tieringer Firmen für das Geschenk. Die Masken sind auch erhältlich über die Firma Spiel- und Schreibwaren Bandle in Meßstetten und ab voraussichtlich 11. Mai über den Webshop von Interstuhl: https://shop.interstuhl.com/de-de/aktionen/bleibgesund/. Dann können auch Kindermasken erworben werden.

Aufgrund der Tatsache, dass derzeit die Kapazitäten der Eigenfertigungen in Deutschland vermutlich nicht für die gesamte Bevölkerung ausreichen, habe sich Interstuhl entschieden, diese auch als Handelsware und automatisierter Eigenfertigung weitere Masken auf dem oben genannten Portal anbieten. Auf jeder Maske aufgenäht ist das in rot und weiß gehaltene Interstuhl-Label, ein Hufeisen.