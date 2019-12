Weit über Gosheim hinaus hat ein musikalischer Leckerbissen Gäste am ersten Weihnachtsfeiertag in die Heilig-Kreuz-Kirche gelockt. Unter der Leitung von Wolfgang Hermle und mit Maria Schmidt an der Orgel stand die Pastoralmesse „Petite Messe“ aus dem 18. Jahrhundert des französischen Komponisten Petit auf dem Programm. Die rund 30 Sänger des Kirchenchors Heilig-Kreuz Gosheim wurden von dem 17-köpfigen Gosheimer Kammerorchester begleitet.

Dieses setzte sich aus meist jungen Instrumentalisten (die jüngste war elf Jahre alt) zusammen, welche aus Gosheim sowie der Region von Tuttlingen über Spaichingen, von Rottweil bis Schramberg kommen. Vom jugendlichen Elan der Streicher ließ sich der Chor schnell anstecken und sang sowohl temperamentvoll, wie im Kyrie, als auch gefühlsvoll, wie im Sanctus. „Zu Bethlehem geboren“ wurde im Wechsel vom Volk und dem Chor und Orchester gesungen, was sehr feierlich erklang.

Etwas Besonderes gab es zur Kommunion: Wolfgang Hermle (Blockflöte) und Maria Schmidt (Orgel) spielten den ersten Satz aus der „Sontana G-Moll“ für Altblockflöte und Continuo von Evaristo Felice Dall Abaco.

In seiner Weihnachtspredigt sprach Pfarrer Ewald Ginter vom großen Ja, das Gott an Weihnachten zu uns spreche, „sich dessen immer wieder aufs Neue anzuvertrauen und darauf das eigene Leben zu bauen. Dass wir Menschen sein sollen, die trotz allem, was es an Enttäuschungen geben mag, Ja sagen zu unseren Mitmenschen und zur Welt.“

Klanggewaltig setzte die Orgel zum Schlusspunkt einer überzeugenden Orchestermesse zum Weihnachtslied „Oh du fröhliche“ an, welches wiederum das Volk im Wechsel mit dem Chor und Orchester feierlich erschallen ließ. Für ein musikalisches Weihnachtsgeschenk vom Feinsten, das sicherlich ein paar Zuhörer mehr verdient gehabt hätte, gab es am Ende begeisterten Beifall.