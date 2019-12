Der Musikverein Deilingen hat am zweiten Weihnachtsfeiertag beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Gemeindehalle ein musikalisches Gala-Menü serviert. „Chefkoch“ Johannes Nikol konnte sich auf seine talentierten Nachwuchskräfte im Verbund mit den berufserfahrenen „Meisterköchen“ verlassen, denn zusammen mit ihnen gestaltete er eine appetitanregende Speisekarte mit zahlreichen Leckerbissen.

Im „Vorspeisenteller“ servierte die Jugendkapelle, in der die „Kochlehrlinge“ in den Startlöchern sitzen, schon einen reich garnierten Auftakt, der genüsslich vom begeisterten Publikum aufgenommen wurde. „A Discovery Fantasy“ von Jan de Han und „The Lion King“ von Elton John in einem Arrangement von John Higgins machten Appetit auf mehr.

Nun war man bereit, das Hauptmenü anzugehen. Im ersten Gang stand die „Jubilance Ouverture for a Celebration“ auf der Karte, innerhalb derer die einzelnen Register ihre exotischen Zutaten beisteuern konnten, die den Geschmacksnerv über den Hörkanal reizten. So stieg das Verlangen nach mehr, das durch die bombastische Musik in „Alcatraz“, angefangen von ausdrucksstarken Naturimpressionen, melodiösen Übergängen und einer herausfordernden Dynamik in den Registern bis hin zu feurigen Geschmacksverstärkern die Würze der Finesse-Sauce ans Optimum führten. Oboe und Flöte steuerten dezente Empfindungsmomente bei. Marco Pfenning auf dem Horn und Robin Nikol auf der Trompete ließen in „Cousins“ mal launig-melodiös, mal zungentechnisch brillant aufhorchen, was dem Gesamtmenü eine besondere Note verlieh. Schließlich rundete Nikol mit seinem Orchester und dem „Sound of Ireland“ eine bombastische musikalische Beschreibung der Insel, angefangen von lebensfrohen Sequenzen im Saxophon und der Bass-Trompete bis hin zu exstatischen Auswüchsen der Rhythmusgruppe ab.

Moderatorin Sarah Hermle steuerte auch im zweiten Teil kurze sprachliche Momente bei und Nikol ließ sein Team in „Fanfare - The Benefication from Sky an mother earth“ zunächst sanfte Töne anstimmen, um später kraft- und effektvoll die Themenbereiche „Wasser, Grün und Erde“ zu umschreiben. Mental war das Publikum von diesem Menüpunkt begeistert. Das gilt auch für die brennende Feuersauce in „How to train your Dragon“, die, Bewegtbild-unterstützt, das Geschmacksempfinden des Publikums ans Optimum führte und durch solistische Einlagen der Flöten, Klarinetten und Saxophone das musikalische Aroma verfeinerten.

Mit „Adai, Adai“ führte Nikol sein Team ins bruneiische Ozeanien und brachte so eine exotische Harmonie nach Deilingen, die eine fremde, aber harmonische Genusswelt öffnete. Schließlich wurde locker-flockig ein Swing-Nachgang serviert, der es Nikol ermöglichte, sein Orchester so richtig in eine Eigendynamik laufen zu lassen, die durch pure Spielfreude noch einmal besondere Geschmacksmomente lieferte. Wer da glaubte, dass nun das Genussmoment-Ende erreicht war, sah sich getäuscht: Mit dem Marsch-Konfetti kam final das überschäumende Genussverlangen an die Reihe, das der musikalischen Völlerei und dem Spaß am Entertainen noch einmal einen besonderen Impuls setzte. Ein fein arrangiertes „Feliz-Navidad“ und der Marsch „Sympatria“ waren die letzten Leckerbissen dieses fantastischen Konzertabends.