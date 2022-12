Ein Konzert mit Niveau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gemeinsam mit dem Musikverein Heinstetten und der Jugendkapelle Heuberg hat der Musikverein Königsheim sein Adventskonzert gestaltet – stets ein Höhepunkt im musikalischen Leben der Gemeinde.

Den ersten Teil eröffnete die neu formierte Jugendkapelle Heuberg mit Mitgliedern aus Renquishausen, Kolbingen und Königsheim. Unter Leitung von Achim Großmann eröffneten sie den Abend mit „Irish Dream“ von Kurt Gäble. Es folgte „Music from Pirates of the Caribbean“, das die Jugendkapelle gut meisterte. Mit „Call me Maybe“ und einem sehr gut vorgetragenen Saxofonsolo verabschiedete sich die Jugendkapelle nach der Zugabe.

Im zweiten Teil nahm der MV Heinstetten auf der Bühne Platz mit Dirigent Thomas Moosbrucker und über 60 aktiven Musikern. Gemeinsam startete die Kapelle mit „Atlantis“ von Alexander Reuber. Es folgte ein Leckerbissen mit dem Höchststufenwerk „Die diebische Elster“ von Gioacchino Rossini, das vor allem das eindrucksvolle Holzregister forderte. Auch „Der Magnetberg“ von Mario Bürki und „At Worlds End“ von Hans Zimmer gaben die Heinstetter zum Besten. Mit „Tanz der Vampire“ verabschiedete sich der MV Heinstetten mit seiner Vorständin Sylvia Nowacki. Die vollbesetzte Königsheimer Halle bat um zwei Zugaben. Während des ersten Teils führte Svenja Schledzewski durchs Programm.

Im letzten Teil betrat der MV Königsheim unter Leitung von Romario Morales die Bühne mit „Chicago Festival“ von Markus Götz, das die Weltmetropole an Weihnachten beschreibt. Es folgte „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler. Auf schnelle Tempi folgten gut herausgearbeitete Pianostellen, die den Rückzug der Gletscher beschreiben. Nach „The Voice of Vikings“ und tollen Klarinetten- und Querflöten-Soli sowie einem mystischen Gesangsteil folgten die Ehrungen.

Lisa Locher vom Kreisverband Rottweil -Tuttlingen ehrte Lauren Morales (10 Jahre), Vorstand Kevin Mattes (20 Jahre) und Martin Nagel (30 Jahre). Auch die Vorstandschaft dankte den Geehrten für ihren Dienst im Verein.

Danach wurde es modern. Mit „Supertramp“ brachte der MV Königsheim die 80er-Jahre-Generation zum Schwärmen. Mit dem dynamischen Marsch „Furchtlos und Treu“ von Julius Fucik verabschiedete Ansagerin Lena Buchwitz den MV Königsheim – aber nicht ohne Zugabe. Nach der „Heublumen Polka“ von Kurt Gäble verdunkelte sich die Halle. Mit „Stille Nacht“ beendete der MV Königsheim das Konzert.