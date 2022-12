Ein Kinderkrippenhaus im Gotteshaus

Fleißig gewerkelt, gemessen, gesägt, gehämmert, geschraubt worden ist in den vergangenen Tagen in der Gosheimer Kirche. Die drei Krippenhausbauer Gerhard Schmidberger aus Gosheim, sowie Lorenz Roming und Albert Kurz aus Schramberg-Sulgen haben rund zwei Tage dafür gebraucht, um das über fünf Quadratmeter große und gut drei Meter hohe Kinderkrippenhaus aufzustellen, anzupassen und herzurichten.

In seinem Inneren sind laut Pressemitteilung in einzelnen Kästen neun Szenen aus dem Leben Jesu dargestellt, beginnend bei der Verkündigung des Engels an Maria bis zum Palmsonntag. Der Kern der Darstellungen dreht sich aber um das weihnachtliche Geschehen, die Verkündigung an die Hirten und Anbetung der Könige. Alles ist liebevoll mit beweglichen Figuren in den einzelnen Schaukästen aufgebaut und mit einfachen Texten beschriftet. Es lädt alle, die das Staunen nicht verlernt haben, ein, die Menschwerdung Gottes zu betrachten.

Das Kinderkrippenhaus ist eine Leihgabe des Förderkreises Alte St.-Laurentius-Kirche Schramberg-Sulgen und war dort vor der Pandemie eigens für eine Krippenausstellung erbaut worden. Besucht und besichtigt werden kann das Kinderkrippenhaus bis Mariä Lichtmess während der Öffnungszeiten der Gosheimer Pfarrkirche, täglich von 8 bis gegen 19 Uhr.