Ein „bisschen Herzblut“ ist Voraussetzung für die neue Aufgabe

„Wir helfen, wo Hilfe gebraucht wird“, heißt es auf einem Flyer von MiKaDo (Mithilfe und Kontakt im Dorf e.V.). Diese segensreiche Einrichtung, die 2004 mit den damaligen Mitgliedsgemeinden Balgheim, Denkingen und Frittlingen ins Leben gerufen wurde, ist aus der sozialen Infrastruktur des Heubergs nicht mehr wegzudenken. Vor rund einem Jahr sind auch Wehingen, Reichenbach und Egesheim MiKaDo beigetreten und haben dadurch dieses soziale Netz erweitert. Damit dies nicht nur auf dem Papier geschieht, braucht es Menschen, die sich engagiert einsetzen und bereit sind, die wachsenden Aufgaben dieses Netzwerks zu koordinieren. Für die letztgenannten drei Heuberggemeinden steht Angelika Schinacher aus Egesheim seit April in den Diensten von MiKaDo.

„Man muss schon ein bisschen Herzblut mitbringen“, um in diese Aufgabe hineinzuwachsen, meint Angelika Schinacher, die am Mittwoch immer im Wehinger Rathaus von 9 bis 11 Uhr ihren Dienst versieht. Am Dienstag ist sie in Reichenbach und am Montag in Egesheim, jeweils von 9 bis 10.30 Uhr. Damit spricht sie ihre berufliche Vergangenheit an, die sie als Erzieherin im Egesheimer Kindergarten ausfüllte und mit der Geburt ihrer Kinder unterbrach. Das soziale Herz in ihr hat aber weiter gepocht und sie wollte sich, nachdem ihre Kinder nun erwachsen sind, mit 40 einer neuen Aufgabe stellen.

Als die Stelle einer Einsatzleiterin für die drei Heuberggemeinden ausgeschrieben wurde, hat sie sich spontan gemeldet, weil sie sich versprach, hier wieder beruflich Fuß fassen zu können und vor allen Dingen, wieder mit Menschen direkt in Kontakt zu treten. „Jetzt bin ich wieder voll in meinem Metier, nur die Klientel hat gewechselt“, meint Schinacher und fügt hinzu, jetzt eine wirklich schöne und interessante Aufgabe übernommen zu haben. Die Zahlen des letzten Jahres sprechen für sich. Waren es am 1. April 2018 noch 18 Kunden, sind es heute schon 31, die die Dienste von MiKaDo in Anspruch nehmen. Auch die Zahl der Helfer ist von zwölf auf 25 angewachsen. Man erkennt daran, dass es im sozialen Bereich viele Betätigungsfelder gibt, die noch auszufüllen sind.

Und hier zeigt es sich auch, wie wichtig die Nahtstelle zwischen Angebot und Nachfrage ist. Das Angebotsspektrum sei, so Schinacher, breit gefächert. Es reicht von der Hilfe für kranke und notbedürftige Menschen über die Pflege von Angehörigen bis zur Familienhilfe mit all ihren Facetten. Oft gäbe es Situationen, in die Familien von heute auf morgen geraten und die ihre Probleme nicht mehr selbständig lösen könnten. Da ist halt der Einsatz einer Mitarbeiterin notwendig, die in der Lage ist, die Situation richtig einzuschätzen und entsprechende Maßnahmen im Rahmen der Möglichkeiten einzuleiten. Auch die Kooperation mit den Krankenkassen gehört ins Aufgabengebiet der Einsatzleiterinnen. Die Mitgliedsgemeinden hätten erkannt, wie wichtig diese Hilfe sei und sie brächten sich auch unisono für MiKaDo ein.

Allerdings seien auch die Gemeinden an die gesetzlichen Vorgaben gebunden – und gerade diese machen MiKaDo häufig zu schaffen. Bürokratische Hürden müssten, so Schinacher, bewältigt werden. Dabei sei gerade dies nicht zuletzt auch wegen der gestiegenen Datenschutzfragen nicht einfach zu überwinden. In Reichenbach sei es sogar gelungen, die „verlässliche Grundschule“ zu organisieren, was von den Eltern dankbar angenommen würde. Begrüßenswert sei auch das Engagement von Pfarrer Amman, der sich als „Brückenbauer“ gerne auch um Betreuungsmöglichkeiten bemühe. Statt starrer Vorgaben würde man bei MiKaDo lieber flexiblere Konzepte anbieten, die eine Weiterbeschäftigung auch bei Erreichen der Freibetragsgrenze möglich machten. So ist halt die Arbeit an und Mitmenschen häufig verquickt mit gesetzlichen Vorgaben. Für Angelika Schinacher aber ist das kein Grund ihre neue Arbeit, die sie mit Überzeugung leistet, auch in Zukunft weiter zu machen.