Ein Begegnungsort für Frauen vom Heuberg

Die Heuberger Frauengespräche am Morgen feiern ihr Jubiläum am Samstag, 23. Oktober, um 17 Uhr in der katholischen Kirche Christi Himmelfahrt in Deilingen. Die Vorträge starten wieder am Dienstag, 7. Dezember, ausnahmsweise am Nachmittag um 14 Uhr. Der Referent ist Bruder Jakobus Kaffanke aus Beuron, der über die Heilige Theresa Benedicta sprechen wird. Die Veranstaltung findet im katholischen Gemeindehaus in Gosheim statt.

Wer sich vorstellen kann, die Heuberger Frauengespräche am Morgen mitzuorganisieren, der kann sich bei Ingrid Gross und der Nummer

melden.