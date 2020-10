Ein außergewöhnlicher Erntedankaltar in Deilingen

Eine außergewöhnliche Idee haben die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Deilingen-Delkhofen bei des Gestaltung des diesjährigen Erntedankaltars in der katholischen Pfarrkirche Christi Himmelfahrt in Deilingen umgesetzt. Anstelle eines traditionellen Erntedankaltares gestalteten sie eine Art Luftbild der Gemeinde Deilingen-Delkhofen. Dabei kamen nicht nur die klassischen Feld- und Gartenfrüchte zum Einsatz, sondern auch Brunnenattrappen oder ein Spielzeugbagger samt Muldenkipper.

Die prägnanten Orte und Gebäude der Gemeinde wurde so gekonnt in Szene gesetzt. Den Kirchturm Marienkapelle stellt ein entsprechend geformter Kürbis mit aufgesetztem Kreuz dar, die örtliche Schnapsbrennerei ein Schnapsflasche, den Fischteich eine mit Wasser gefüllte Glasschale, und nicht zuletzt der prägnante Fernsehturm oberhalb des Ortes, dargestellt durch die Osterkerze. Angeregt diskutierten viele Gemeindemitglieder jüngst nach dem Erntedankgottesdienst, was die einzelnen Gegenstände und Symbole auf dem Teppich wohl darstellen. Dabei kamen auch manch alte Geschichten und Traditionen aus dem Ort zu Tage.

Alle waren sich einig, dass dieser Erntedankteppich eine gelungene Idee zum diesjährigen Erntedankfest war. So regt dieser ungewöhnliche Erntedankteppich dazu an, nicht nur auf sich selber zu schauen, sondern hin und wieder über den eigenen Tellerrand hinauszusehen und auch die größeren Zusammenhänge in Blick zu nehmen.

Für eine weitere Überraschung sorgten die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens. Sie hatten für alle Gottesdienstbesucher Herzen aus Papier gestaltet mit anregenden Gedanken zum Erntedankfest, die am Ende des Gottesdienstes mitgenommen werden durften.