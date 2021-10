Eigenleistung hält Kosten für neues Sportheim in Grenzen

Das große Vorhaben des Neubaus des Sportheims hat die Hauptversammlung des TV Wehingen bestimmt.

Nach diversen Terminverschiebungen und -absagen konnte der TV Wehingen mit seiner Doppelspitze Bernd Hafen und Stefan Narr endlich zur Generalversammlung für die Jahre 2019 und 2020 in die Schlossberghalle Wehingen einladen. Es fanden sich nicht ganz so viele Besucher ein wie sonst, wohl auch, weil der klassische Programmpunkt „Ehrungen“ nicht auf der Agenda stand, um den zeitlichen Rahmen der Veranstaltung nicht zu sprengen.

Bernd Hafen berichtete, dass aufgrund des coronabedingt eingeschränkten Trainingsbetriebs weitgehend auf Sonder- und Aktiven-Beiträge verzichtet wurde. Doch auf die Mitgliederzahlen hat sich die Pandemie nicht ausgewirkt: Der Gesamtverein zählte Ende 2020 noch mehr als 850 Mitglieder.

Hafens Vorstandskollege Stefan Narr vermittelte in seinem ausführlichen Bericht die Details zum Schwerpunktthema „Neubau Sportheim“. Seit Juli 2020 wurden in unzähligen Stunden alle Gewerke (bis auf Bodenplatte, Dach und Sanitär) in Eigenleistung erstellt.

Es wurden zu Beginn zum Beispiel rund 2,5 Kilometer Heizungsrohre verlegt und in den letzten Wochen etwa 4000 Meter Dachlatten gestrichen und angeschraubt. Dieser hohen Eigenleistungen sei es auch zu verdanken, dass trotz der extrem starken Preisanstiege für Baumaterial das finanzielle Baubudget immer noch im Plan sei und aller Voraussicht auch nicht gerissen werde.

Als kleine Anekdote erzählte Stefan Narr, dass er einigen sehr engagierten aktiven Spielern versprochen hatte, eine Zapfanlage in die Heimkabine zu installieren, falls es gelänge, das Gebäude für den Winter 2020 wetterfest zu machen. Da dies damals dann auch gelang, muss er sein Versprechen nun auch umsetzen. Anhand dieses Beispiels bedankte sich Stefan Narr nochmals für den „unglaublichen Einsatz“ der vielen freiwilligen Helfer, die sich nun bemühen, das Ziel zu erreichen, die Bezugsfertigkeit des Gebäudes bis zum Jahresende herzustellen. Weiteren Dank sprach er den vielen lokalen Handwerkern aus und den Spendern, die das Vorhaben möglich gemacht haben, sowie Bürgermeister Gerhard Reichegger für die Unterstützung durch die Gemeinde.

Dem nachfolgenden Kassenbericht des Hauptvereins von Harald Betsch konnte entnommen werden, dass es von 2019 bis Ende 2020 gelungen ist, den Bestand gut im Plus zu halten und sogar ganz leicht zu erhöhen.

In den folgenden Jahresberichten der vier Abteilungen herrschte der Tenor vor, dass vor allem 2020 viele geplante Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden konnten. Für die Turnabteilung fiel etwa das Gaufinale 2020 ins Wasser, bei dem der TV Wehingen Ausrichter gewesen wäre. Auch die Karate-Abteilung hatte viel Pech. Bei ihrer breit angelegten Aktion zur Gewinnung von Anfängern lief es zunächst sehr gut und 27 Interessenten und Interessentinnen konnten gefunden werden. Im März 2020 kam es dann aber zum Lockdown und ein Trainingsbeginn mit den Neulingen war somit nicht mehr möglich.

Allen Abteilungen ist es in der Zeitspanne von 2019 bis Ende 2020 gelungen, ihre Guthaben zu erhöhen.

Das zweite Schwerpunktthema des Abends waren die Wahlen. Hier waren sehr viele Posten aufgelaufen, da 2020 keine Generalversammlung stattgefunden hatte. Für den Gesamtverein wurden als erneute Doppelspitze Bernd Hafen für zwei Jahre und Stefan Narr für ein Jahr vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Des Weiteren wurden Hauptschriftführer Dietmar Befurt (für drei Jahre), Hauptkassierer Harald Betsch (für zwei Jahre) und die Kassenprüfer Heike Pilz und Jens Uwe Pilz (für zwei Jahre) wiedergewählt. Neu gewählt im Gesamtverein wurden als TVW-Jugendvorsitzende Victoria Ohlhauser und Megan Linse für jeweils zwei Jahre. Sie lösten den ausscheidenden Jan Unterhuber ab.

Für die vier Abteilungen wurden Wahlen für über 30 weitere Posten durchgeführt. Größtenteils standen die bisherigen Hauptamtsträger wieder zur Wahl. Lediglich bei den Fußballern ergab sich ein wesentlicher Wechsel beim Posten des Kassiers. Dort wurde für drei Jahre Hao Tran gewählt, der den ausscheidenden Tobias Mattes ablöst. Der Posten des Schriftführers konnte bei den Fußballern nach dem Ausscheiden von Annette Domscheit noch nicht neu besetzt werden.