Eierschupfen am Ostermontag in Egesheim

Das traditionelle Eierschupfen am Ostermontag findet in Egesheim nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt. Im Laufe des Osterwochenendes werden die 20er durchs Dorf ziehen, um die Eier für das Eierschupfen zu sammeln.

Traditionsgemäß findet am Ostermontag um 8.30 Uhr der Gottesdienst in der „Mariae Himmelfahrtskirche“ statt. Im Anschluss daran, beginnt das Eierschupfen auf dem Sportplatz. Die Wettkämpfer starten gegen 9.45 Uhr an der Brücke.

Nach dem Wettstreit veranstaltet der Musikverein Egesheim, je nach Witterung, vor oder in der Gemeindehalle sein Frühschoppenkonzert.