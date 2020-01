Ehrungen für treue Mitglieder stehen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Generalversammlung des Schwäbischen Albvereins in Reichenbach standen Ehrungen. Für je 25-jährige Mitgliedschaft wurden Uschi und ihr Ehemann Erwin Marquart sowie Jonas Marquart geehrt. 50 Jahre hält Bernhard Marquart dem Verein die Treue. Bürgermeister Hans Marquart durfte auf die 85-jährige Verbindung der Gemeinde Reichenbach mit dem aktiven Albverein stolz sein. Alle Geehrten erhielten eine Ehrenurkunde und eine Anstecknadel vom Hauptverein.

Seit bereits 40 Jahren ist Josef Junker Schriftführer der Ortsgruppe. Er wurde dafür mit der Silbernen Ehrennadel und entsprechender Urkunde geehrt. Der stellvertretende Gauobmann Walter Knittel übernahm die Ehrungen und würdigte die Geehrten.

Im Sportheim des FCR begrüßte Vertrauensmann Martin Marquart neben vielen Vereinsmitgliedern auch den neu gewählten Bürgermeister Hans Marquart sowie den stellvertretenden Gauobmann Walter Knittel. Nach der Totenehrung berichtete der Vertrauensmann von einigen Besonderheiten aus dem prall gefüllten Veranstaltungskalender, wie beispielsweise die Teilnahme der Piratengruppe an den Umzügen in Obernheim und Reichenbach, Fackelumzug, die Kulturveranstaltung aus der Reihe Mundart & Musik mit Rolf Pressburger, die Weinwanderung und die Gebirgswanderfahrt zum Hochvogel in Oberstdorf. Weiter dankte er für die Pflege der Ruhebänke und Wegebezeichnungen, den Hüttenwirten und Helfern für den Einsatz und den Ausschussmitgliedern. Auch die Singabende, die sehr gut besucht werden, sind erwähnenswert.

Aufgrund der Investitionen an und um der Lau-Hütte konnte man den Kassenstand zwar nicht aufbessern, aber wenigstens stabil halten. Kassenprüfer Leo Huber bestätigte der Kassiererin Elke Schuler eine saubere und einwandfreie Buchführung. Schriftführer Josef Junker rief mit seinen weiteren Berichten den Tag des Baumes, die Gau-Lehrwanderung, die Tageswanderung zur Wurmlinger Kapelle, die zweitägige Wanderfahrt ins Dahner Felsenmeer, die Früh- und die Seniorenwanderung in Erinnerung. Arbeitseinsätze und der Hüttenwirteausflug auf den Schöre-Hof bei Tettnang rundeten das Programm ab.

Per Akklamation konnte der Bürgermeister Hans Marquart die einstimmige Entlastung vornehmen und sprach Dank und Respekt für die Arbeit an der Lau-Hütte, bei der Wegeunterhaltung und dem Angebot für Familien und vielem mehr an.

Wahlleiter Alfred Grimm konnte die Wahlen mit folgenden Funktionen schnell über die Bühne bringen: Vertrauensmann Martin Marquart, Schriftführer Josef Junker und Ausschussmitglied Marcel Marquart wurden für ein weiteres Jahr gewählt. Der erste Stellvertreter Ewald Junker, die zweite Stellvertreterin Fabienne Wittmer und die Ausschussmitglieder Rebecca Reiser, Kornelia Mayer und Benjamin Volz wurden jeweils für zwei Jahre wiedergewählt.

Der stellvertretende Gauobmann bestätigte der Vereinsführung, eine der am besten geführten Ortsgruppen zu sein.