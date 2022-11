Ehrungen beim Musikverein Egesheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jede Menge Ehrungen fanden im Beisein vieler Zuhörer anlässlich des Egesheimer Herbstkonzerts nach zweijähriger Zwangspause statt. „Es ist schön zu sehen, wie aus Kindern Erwachsene werden und dem Musikverein Egesheim die Treue halten“, mit diesen Worten ehrte Jonas Eismann, Beisitzer des Kreisverbandes Rottweil/Tuttlingen für zehn Jahre aktives Musizieren Jasmin Penz, Fabienne Villing, Isabel Weiß und Elias Penz.

Für 20 Jahre: Claudia Keller, Beate Gentner, Thomas Dreher und Manfred Schätzle. Zusätzlich erhielt Claudia Keller die Fördermedaille in Bronze für ihre aufopfernde, jahrelange Tätigkeit im Verein. Die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre erhielten der Schlagzeuger Florian Quarleiter. Er gab neben dem Dirigent immer den Takt an. Dieter Blikle, ein Percussion-Allrounder, Lead-Sänger und Showman der auch die Röhrenglocken in „Gis und As“ beherrscht. Sowie der Trompeter Tobias Keller. Zum Ehrenmitglied wurde Jürgen Gentner ernannt. Seit 1985 ist der Flügelhornist beim MV on Tour.

Einen besonderen Dank erfuhr der Ehrendirigent Peter Dreher. Er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Er ist im Jahre 1970 in den MV eingetreten, 1992 erfolgte der Eintritt in die Vorstandschaft, war Jugendleiter und war im Jahre 1996 ausgebildeter Dirigent. Insgesamt war Dreher 16 Jahre Dirigent und hat den Verein ordentlich vorangebracht. Im Jahre 2014 wurde er zum Ehrendirigent ernannt und als Trompeter ist er wieder aktiv in den Reihen der Musiker eingestiegen. Er erhielt ein entsprechendes Geschenk.

Die Ehrungen und Dankesreden übernahmen Jonas Eismann und Vorsitzender Jörg Keller.