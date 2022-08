Ehrungen beim Kirchenchor Mahlstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Abschluss der Probensaison vor der Sommerpause hielt der Kirchenchor St.Konrad seine Cäcilienfeier 2021 ab. Diese musste im Dezember 2021 coronabedingt verschoben werden und wurde jetzt am 21. Juli nachgeholt. Vorausgegangen war eine Wanderung über ein Teilstück des Alten Schäferwegs zur Alten Lippachmühle. Unterwegs wurden die Sängerinnen und Sänger von einem langjährigen Mitsänger überrascht, der anlässlich seines Geburtstags zu einem Glas Sekt einlud.

Nachdem der erste Durst und Hunger gestillt wurde, hielt der erste Vorstand Theo Aicher einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr mit den vielen Unwägbarkeiten, die Corona insbesondere der Dirigentin, der Vorstandschaft und allen Sängerinnen und Sängern abverlangt hatte. Dafür und für die große Bereitschaft für Proben und Gestaltung der Gottesdienste bedankte er sich recht herzlich.

Ein besonderer Dank ging jedoch an die Jubilare unter den Sängern. Seit 15 Jahren singt Joachim Aicher im Kirchenchor. Dafür erhielt er die Urkunde des Dekanats und ein Präsent des Chors. Auf 30-jährige Sängertätigkeit kann Guido Aicher zurückblicken. Dafür gab es die Urkunde des Cäcilienverbandes vom Bistum Rottenburg-Stuttgart. Dieselbe Urkunde plus goldener Ehrennadel erhielt Kurt Aicher für Singen zur Ehre Gottes über 40 Jahre. Zu jedem Beitrittsjahr wusste Vorstand Aicher Interessantes aus der Pfarrei, der Gemeinde, der großen Politik und auch Heiteres zu berichten. Zudem bedankte er sich bei den Jubilaren und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sie noch viele Jahre dem Chor die Treue halten werden. Den Gruß und die Ehrung der Kirchengemeinde überbracht die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Anneliese Seuling in Vertretung für den Pfarrer der SE-Heuberg, Pater Ankit, der zurzeit den Urlaub in seiner Heimat verbringt. Jeder Jubilar erhielt als Dank der Kirchengemeinde ein Buchgeschenk.

Bei vielen Gesprächen unter den Sängerinnen und Sängern verlief der Abend in gemütlicher Runde. Die Hoffnung, dass im Jahr 2022 das Singen im Gesamtchor aufgrund der Pandemie weiterhin möglich ist und im Chor zudem die sehr gute Kameradschaft erhalten bleibe, bildete den Abschluss eines gelungenen Abends.