Ehrenamtliche schneiden Wachholderbüsche zurück

Die schon im Frühjahr dieses Jahres geplante Pflegemaßnahmen am alten Berg konnten in den letzten Wochen durchgeführt werden und sind seit letztem Wochenende fast beendet. Letzte kleine Korrektureingriffe werden noch in der schneefreien Zeit und wenn nötig im Frühjahr durchgeführt.

Ziel der Maßnahme war es, die sich stark vermehrenden Wachholderbüsche zurückzuschneiden, die flächige Ausbreitung einzudämmen und die damit verbunden Artenvielfalt von Pflanzen und Kräuterarten weiter zu fördern. Begünstigt durch eine ausgezeichnete Beweidung des Alten Bergs durch den zuständigen Schäfer zeigen sich laut Pressemitteilung des Albvereins Böttingen Erfolge durch die wiederkehrende Artenvielfalt von Blumen und Kräuterarten, die zuletzt nicht vorhanden waren. Die Maßnahme war im Vorfeld mit Herrn Stehle vom LEV Tuttlingen abgesprochen.

In mehr als 120 Arbeitsstunden haben zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer aus der Wandergruppe des Albvereins mit Ihren Maschinen und Gerätschaften und auch der Arbeitskraft dies bewältigt. Die Ergebnisse dieser Maßnahmen sind rund um den alten Berg in drei großen Lagern des geschlagenen Wachholders sichtbar. Der Reisig wird in den nächsten Tagen gehäckselt.