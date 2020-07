Egesheimerin meldet Knall und Rauchwolke

Eine in der Bubsheimer Straße in Egesheim wohnhafte Hinweisgeberin hat sich am frühen Freitagmorgen an die Polizei gewandt und teilte mit, kurz nach fünf Uhr von ihrer Wohnung aus im Bereich der Ruine Granegg westlich von Egesheim eine blitzartige Lichtentwicklung, einen Knall und eine sich in Richtung Königsheim verziehende Rauchwolke beobachtet zu haben. Zu dieser Beobachtung gingen bei der Polizei keine weiteren Hinweise ein. Eine Überprüfung des angegebenen Bereiches durch das Polizeirevier Spaichingen führte zu keinen näheren Erkenntnissen zur Klärung der beschriebenen Beobachtung.