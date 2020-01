Auch in Egesheim sind Kinder und Jugendliche als Sternsinger unterwegs gewesen. Sie besuchten die Häuser, brachten den Sternsingersegen und sammelten insgesamt eine Summe von 1287,70 Euro, so eine Pressemitteilung. Den Abschlussgottesdienst feierten sie am Dreikönigstag mit Pater Ankit Chaudhary.