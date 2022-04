Egesheimer dürfen endlich wieder Eierschupfen

Bei schönstem Sonnenschein ist am Ostermontag nach zwei Jahren Zwangspause das traditionelle „Eierschupfen“ in Egesheim ausgetragen worden. Mit den drei 20-jährigen Nadine Reiser als Werfer, Kevin Blikle als Läufer und Julia Loi als Assistentin des Fängers Bürgermeister Hans Marquart. „Früher war diese größte Veranstaltung im Ort reine Männersache. Doch seit einiger Zeit dürfen, mangels Männern, auch die Frauen antreten,“ erläuterte Organisator Frank Dreher.

„Ich freue mich riesig, dass nach zwei Jahren endlich mal wieder etwas passiert. Ich fange erst zum zweiten Mal und bin noch nicht in voller Übung, wie mein Vorgänger - aber ich gebe mein Bestes, um recht viele Eier zu fangen,“ sagte Bürgermeister Marquart. Da der „Rekrutenjahrgang“, die 2002 Geborenen, besondere Pflichten das Jahr über in der rund 650 Einwohner starken Gemeinde hat, erhielt er Verstärkung durch den Jahrgang 2001 mit Dominik Probst und Elias Penz. Sie waren bereits beim Hexenverbrennen am Fasnetdienstag dabei und beim Funkenfeuer. Am 1. Mai wird zusammen der Maibaum aufgestellt.

Probewürfe gehen voll daneben

Doch als wichtigste Veranstaltung stemmen die Jahrgänger das Eierschupfen. Für diese Veranstaltung sammelten die Jahrgänger 130 Eier im Ort. Eine Stunde vor Beginn des witzigen Spektakels vermaßen die Hauptorganisatoren Frank Dreher und Raphael Reiser die Eierstrecke aus Spreu, auf der 45 Eier jeweils im Abstand einer württembergischen Elle (0,6142 Meter) von den Jahrgängern ausgelegt wurden. Als der Standpunkt des Fängers in 15 Ellen entfernt vom Abwurfpunkt eingestreut war, durfte Nadine Reiser zwei Probewürfe machen - die allerdings voll daneben gingen.

Inzwischen hatte sich der Platz beim Sportplatz mit bestimmt mehr als 300 Zuschauern gefüllt - von jung bis alt, sogar im Kinderwagen, alle wollten das Generations-Ereignis sehen. Dieses hat übrigens seit seiner ersten Erwähnung 1832 fast 200 Jahre auf dem Buckel.

Nach der Begrüßung der vielen Zuschauer und Bekanntgabe der Regeln durch Frank Dreher fiel der Startschuss. Läufer Kevin Blikle als Jahrgangsjüngster und Nadine Reiser als Älteste starteten beim Sportheim gleichzeitig. Mit Riesenschritten begann Fußballer Blikle seinen Zweikilometerlauf und erreichte knapp vor dem Schupfer als Sieger das Ziel. Mit Ruhe und Gelassenheit blieb die Werferin Nadine Reiser ganz cool und wusste ihre Kräfte einzuteilen. Das entfernteste Ei zuerst in der Hand, rannte sie zum Startpunkt, warf es in den Korb von Bürgermeister Marquart - doch zerschellte es am Korbrand und das Eigelb landete auf den Hosen vom Fänger.

Blitzschnell zum Ziel

Das zweite Ei folgte in gleicher Weise. Doch dann verstanden es Werfer und Fänger gleichermaßen, die rohe Ware heil in den Korb zu bekommen. „Nadine auf, zack, zack und hopp, hopp, er kommt“, feuerten die Schlachtenbummler die Schupferin an. Gerade rann der Läufer am Sportplatz vorbei. Nadine Reiser musste die letzten Eier noch werfen und rann blitzschnell zum Ziel.

Sieger Kevin Blikle und Schupferin Nadine Reiser duften als Belohnung aus dem Zwei Liter fassenden Krug beim Ausgangspunkt trinken. Hierbei stellte sich heraus, dass bei der Gaudi alles eine Geschichte hat. Anstelle der Fänger fungierten anfangs Müllerknechte, wovon einer später Bürgermeister wurde - deshalb obliegt dieses Amt heute dem Bürgermeister. Ursprünglich gehörte der Siegerkrug den beiden Traubenwirtinnen Barbara und Maria, Sie spendeten auch das Bier. Vor 25 Jahren schenkten sie den Krug ihrem Namensvetter, dem 20-jährigen Edgar Sauter. Dieser bewahrt den über 100 Jahre alten Krug auf und füllt ihn jedes Jahr mit Bier für die Sieger des Eierschupfens.

Die restlichen Eier wurden auf Spendenbasis beim anschließenden Frühjahrskonzert des Musikvereins in der Festhalle von den 20-Jährigen verkauft.