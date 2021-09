Egesheim will geplantem Wirtschaftsverband Heuberg beitreten

Der Egesheimer Gemeinderat befürwortet den Beitritt der Gemeinde in den zu gründenden Wirtschaftsverband Heuberg. Vor seiner Sitzung hat der Rat zudem den Friedhof besichtigt und will im kommenden Jahr wieder ein Kinderferienprogramm anbieten. Der Wirtschaftsverband Heuberg sei laut Bürgermeister Hans Marquart wichtig für den Heuberg. Eine solche tiefe Zusammenarbeit der freien Wirtschaft und der Kommunen, die offen für den Beitritt und die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren ist, sei zukunftsweisend für die Region. Bei der Gründung sollten auch alle Akteure aus Wirtschaft, Handel und öffentlicher Hand an diesem Prozess beteiligt sein.

Die Gemeindeverwaltung will sich nach dem Beschluss des Gemeinderats zudem bei Angehörigen der zwischen 1996 und 2000 Verstorbenen erkundigen, ob sie eine Räumung der Gräber nach der Ruhezeit von 20 Jahren wünschen. Bei einer Besichtigung des Friedhofs hat der Gemeinderat zudem Flächen für Rasengräber und alternative Bestattungsformen ausgewählt.

Da die Bubsheimer Straße und die südlich gelegenen Grundstücke bei Starkregen regelmäßig geflutet werden, hat der Gemeinderat die Firma Stingel mit dem Einbau einer Pfuhler-Rinne auf Höhe der Einmündung „Bienenpark“ beauftragt. Die Maßnahme kostet 7461,30 Euro.

Da das Landratsamt Tuttlingen und das Regierungspräsidum Freiburg dem Bebauungsplan des „Kleinen Öschle“ nicht zugestimmt haben, wurde das Büro Fritz-Grossmann vom Gemeinderat mit der Durchführung eines vollumfänglichen Umweltberichts beauftragt. Das Bebauungsplanverfahren soll zudem nach Paragraf acht des Baugesetzbuches weitergeführt werden. Dieser besagt unter anderem, dass mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungsplans gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt werden kann.

Aktive Feuerwehrleute werden künftig von der Gemeinde beim Erwerb des Führerscheins Klasse C mit bis zu 2500 Euro pro Führerschein unterstützt. Dafür müssen die Wehrleute aber die Prüüfung bestehen und sich auf eine Dienstzeit von neun Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr verpflichten.

Die Firma Kretzler hat von der Gemeinde den Auftrag bekommen, das Dorfwappen am Gemeindehaus zu restaurieren. Zudem will die Verwaltung einen Besuch der in Konstanz stattfindenden Keltenausstellung, in der das Heidentor einen Schwerpunkt bildet, organisieren. Als Entschädigung der ausgefallenen Feierlichkeiten zum Gemeindejubiläum werde die Gemeinde die Buskosten für die Fahrt übernehmen.

Bürgermeister Marquart möchte wenn möglich im kommenden Jahr wieder ein Kinderferienprogramm der Gemeinden Egesheim und Reichenbach am Heuberg realisieren. Für das einwöchige Programm soll am 4. November noch eine Terminabsprache mit den Vereinen stattfinden.