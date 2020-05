Egesheim feiert sein Jubiläum 2021 nach

Die Feierlichkeiten und Veranstaltungen rund um das Ortsjubiläum „1250 Jahre Egesheim“, die für dieses Jahr geplant waren, aber wegen Corona ausfallen mussten, sollen 2021 umgesetzt werden. Einzelheiten müssen noch im Festausschuss besprochen werden.

2020 waren zum Jubiläum eine Ausstellung, verschiedene Touren und die Jubiläumsfeier geplant. All dies soll nun 2021 nachgeholt werden, wobei die Details und konkrete Daten allerdings noch nicht feststehen. Man will die Feierlichkeiten mit den örtlichen Vereinen koordinieren. Im Festausschuss wird auch noch darüber entschieden, ob die zum Gemeindejubiläum entworfenen Silbermünzen bereits in diesem Jahr ausgegeben werden oder ebenfalls erst 2021. Es liegen bereits „weit über hundert Vorbestellungen“ für die Jubiläumsmedaille vor, so Bürgermeister Hans Marquart.