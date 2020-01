Egesheim beginnt sein Jubiläumsjahr mit dem Blick in die Urgeschichte

„Egesheim – einmalig seit 770.“ So wirbt die Gemeinde in einem Flyer für die 1250-Jahr-Feier, deren Festprogramm am vergangenen Freitagabend im Rahmen des zweiten Egesheimer Bürgertreffs von Bürgermeister Hans Marquart eröffnet wurde. Unterstützung fand der Egesheimer Schultes dabei vom Kurator des Staatlichen Museums für Naturkunde, Günter Schweigert, der den zeitlichen Bogen viel weiter spannte und Millionen Jahre auf die geologische Entwicklung der Region auf dem Westerberg, bekannt unter dem Namen „Nusplinger Plattenkalke“ zurückblickte. Da sind die 1250 Jahre eigentlich nur ein Klacks, aber für Egesheim bedeutet dieses Alter doch etwas ganz Besonderes.

Hans Marquart, der sich nach eigener Aussage jedes Mal freut, wenn er das Egesheimer Ortsschild sieht, stellte seine 665-Seelengemeinde in kurzen Zügen ins Rampenlicht, lobte seine aktiven Bürger, die mit vielen Ideen an der Entwicklung der Gemeinde teilnähmen, und stellte die Zukunftsaufgaben in den Fokus seiner Betrachtungen, bevor er die geplanten Höhepunkte der Jubiläumsfeierlichkeiten, die sich übers ganze Jahr hinziehen, preisgab. Ihm war es auch wichtig, die Arbeit seines Vorgängers, Altbürgermeister Josef Bär, zu würdigen, der die jüngere Geschichte der Gemeinde über 30 Jahre lang geprägt habe.

Das Jubiläumsjahr beginnt mit einem dreitägigen Jubiläumsfest, das am 26. Juni musikalisch mit Blaskapellen der Region eröffnet wird. In einer Sonderausstellung können die Besucher sich ein Bild vom Naturdenkmal Heidentor machen, Ausgrabungsexponate aus dem Egesheimer Plattenkalk bewundern oder aber Exponate und Bilder aus dem Gemeindearchiv bestaunen. Auch die Egesheimer Vereine werden sich in dieser Ausstellung präsentieren.

Tags darauf widmet sich die Gemeinde in einem Festakt offiziell ihrer Geschichte, um am Abend dann mit einer Stimmungsband das Jubeljahr zu befeuern. Im Rahmen eines Festgottesdienstes am Sonntag in der Mariä-Himmelfahrt-Kirche, zelebriert von Erzabt Tutilo Burger von der Erzabtei Beuron und Pfarrer Amann, wird die Gemeinde das Jubiläum besonders feiern.

Danach eröffnet ein „Großer historischer Handwerksmarkt“ seine Pforten und lädt die Besucher zu einer Tour durch die Geschichte der Handwerkskunst ein. Den ganzen Tag werden die Egesheimer Sehenswürdigkeiten geöffnet sein und die Besucher können sich durch den Ort führen lassen. Ein Gospelkonzert am 26. April und diverse Entdeckertouren zum Egesheimer Plattenkalk, zum Heidentor oder zur Burgruine Granegg runden das umfangreiche Veranstaltungsangebot ab.

Günter Schweigert war es vorbehalten, den zahlreichen Egesheimer Bürgern Einblicke in die Entdeckungsarbeiten im Nusplinger beziehungsweise Egesheimer Plattenkalk zu ermöglichen. Der Geologe und Paläontologe und sein Kollege Gerd Dietl haben in jahrelanger Arbeit akribisch die Schätze des Nusplinger und Egesheimer Plattenkalks gehoben und dabei teilweise weltweites Aufsehen erregt.

Was sich in den letzten 150 Millionen Jahren in der jurazeitlichen Lagune alles an Leben entwickelt hat, haben er und Gerd Dietl so aufgearbeitet, dass der geologisch interessierte Mensch sich ein konkretes Bild davon machen kann. Er schilderte seine ersten vergeblichen „Gehversuche“ im Kolbinger Plattenkalk und führte die Zuhörer in kleinen Schritten in die Arbeit der Geologen, Paläontologen und Präparateure ein, an deren Ende wunderbare Exponate reichen Lebens den Betrachtern vor Augen geführt werden können.

Die Suche nach dem Solnhofener „Archäopterix“ blieb zwar bis auf eine Feder erfolglos, dafür aber entdeckten sie als Folgeforscher des berühmten Friedrich August Quenstedt Fischschuppen, Haie, Ammoniten, Krebse, Saurier und Krokodile, sowie eine breite Palette urzeitlichen Getiers und Pflanzen, deren Lebensweise es aufzuhellen galt. Was den Forschern da alles ins „Netz gegangen“ ist, schilderte Schweigert bescheiden, aber immer auch mit einem gewissen Stolz auf diese phantastischen Entdeckungen als Schlüssel zum Verstehen der geologischen Vergangenheit, die durchaus auch geeignet sind, heutiges Leben besser zu verstehen.

Schweigert sprach von einem „Puzzlespiel“ der Forscher, an dessen Ende oftmals ein Tier wieder bis in jede Einzelheit rekonstruiert worden sei. Manche Funde seien purer Zufall gewesen und manche seien, was die Fundchancen angehe, mit einem Lottogewinn vergleichbar. Allerdings habe man auch, so Schweigert,in Egesheim immer die Gastfreundschaft der Gemeinde genießen dürfen. So sind er und seine Kollegen auch im Jubiläumsjahr daran interessiert, ihre Entdeckertour fortzusetzen.

Und weil die geologische Geschichte in der Egesheimer Heimat eine große Rolle spielte, durfte auch unter der der Begleitung eines Trios vom Musikverein Egesheim das Egesheimer Heimatlied nicht fehlen, das im Jubiläumsjahr wohl nicht zum letzten Mal angestimmt wurde.