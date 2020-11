Edeltraud Binngießer feiert 40-jähriges Firmenjubiläum

Edeltraud Binngießer hat ihr 40-jähriges Firmenjubiläum bei der Gruner AG in Wehingen gefeiert. Sie absolvierte bereits ihre Ausbildung im Unternehmen und war anschließend im Bereich Wareneingang/Lagerverwaltung tätig bis sie 2008 in die Arbeitsvorbereitung/Disposition wechselte. Das teilte die Gruner AG in einer Pressemeldung mit.

In einer Feierstunde erhielt Edeltraud Binngießer die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg von Bürgermeister Gerhard Reichegger. Wolfgang Spreitzer, Vorstand der Grunder AG, überreichte die Ehrenurkunde der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und ein Geschenk. Auch der Betriebsratsvorsitzende, Reinhold Tack, überreichte ein Präsent. Wolfgang Spreitzer bedankte sich bei ihr für die sehr gute Zusammenarbeit und ihre Betriebstreue in all den Jahren.