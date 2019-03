Edelmetall regnet über verdiente Mitglieder

Zahlreiche verdiente Mitglieder sind beim Festakt anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Sportvereins Mahlstetten geehrt worden.

Die Ehrungen des Württembergischen Fußballverbands (WFV) nahm dessen Vorsitzender Marcus Kiekbusch vor. Er hatte für Markus Aicher die silberne WFV-Ehrennadel dabei. Aicher ist seit 1980 Mitglied des Sportvereins, gehört seit 1998 dem Ausschuss an und ist seit 2001 Platzkassierer.

Ehrung für Jugendleiter

Die Verbands-Ehrennadel in Bronze bekam Arno Villing. Er ist seit 2009 Ausschussmitglied und vertritt als Spielführer der AH deren Belange im Verein. Die WSJ-Jugendleiternadel in Bronze bekamen Bernd Aicher, Heiner Sauter und Holger Martin. Bernd Aicher ist seit 1983 Mitglied, war von 2017 bis 2018 Jugendtrainer, von 1999 bis 2000 Beisitzer, von 2001 bis 2011 zweiter Vorstand für den Sportbetrieb und ist seit 2016 Jugendleiter. Heiner Sauter ist seit 2007 Jugendtrainer und gehört dem Sportverein seit 1980 an. Holger Martin ist ebenfalls seit 2007 Jugendtrainer und Mitglied seit 1985.

Die Vorsitzende des Sportkreises Tuttlingen, Margarete Lehmann, ehrte Hariold Aicher im Namen des Württembergischen Landessportbunds mit der WLSB-Ehrennadel in Gold. Für Ralf Schutzbach, Thomas Schutzbach, Kevin Schutzbach und Bernd Aicher hatte sie die WLSB-Ehrennadel in Silber dabei und für gleich zwei Mitglieder mit dem Namen Stefan Schutzbach jeweils die WLSB-Ehrennadel in Bronze.

Dank seitens des Sportvereins

Seitens des Sportvereins ehrte Vorsitzender Ralf Schutzbach folgende Mitglieder. Guido Aicher, Norbert Schutzbach, Herbert Dilger und Karl-Hans Drössel bekamen die Ehrennadel in Gold des Sportvereins Mahlstetten.

Die vereinsinterne Ehrenndadel in Silber bekam Thomas Neumann und die bronzene Ehrennadel überreichte der Vorsitzende an Nicole Schutzbach, Sandra Bronner, Sarah Leibinger, Marcel Martin und Eugen Leibinger.