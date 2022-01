Edeka in Wehingen baut um

Die Befürchtungen, er am 3. Dezember 2020 eröffnete neue Edekamarkt in Gosheim könnte den bestehenden in Wehingen gefährden, haben sich offenbar nicht bestätigt. Denn der Markt in Wehingen soll jetzt modernisiert werden. Das teilt Edeka Südwest in einer Pressemitteilung mit. Betrieben werden beide Märkte von der Familie Lustig.

Seit 1962 besteht das Familienunternehmen. Birgit Lustig-Gehweiler und ihr Mann betreiben heute drei Lebensmittelmärkte in zweiter Generation und die dritte Generation stehe bereits in den Startlöchern. Jetzt wird ihr Markt in Wehingen komplett modernisiert.

Damit investiere die Kaufmannsfamilie gemeinsam mit Edeka Südwest als Investor und Bauherr des Gebäudes sowohl in die Energieeffizienz des Marktes als auch in die Attraktivität des Sortiments und die Barrierefreiheit.

„Ab Ende des Jahres werden wir eine Auswahl von etwa 14 000 Artikeln auf rund 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche bieten“, erzählt Birgit Lustig-Gehweiler laut der Pressemitteilung. Damit trage die Kaufmannsfamilie und ihre rund 35 Mitarbeitenden maßgeblich zur Nahversorgung in Wehingen und Umgebung bei. Vor dem Markt, der montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet hat, stehen den Kunden dann 75 großzügig gestaltete Parkplätze zur Verfügung. Zum Lebensmittelmarkt gehört auch eigene Marktbäckerei mit Café im Eingangsbereich.

Regionale Produkte seien Bestandteil der Sortimentsplanung.

Durch den Umbau soll eine größere Auswahl an frischem Obst- und Gemüse zur Verfügung stehen, so die Pressemitteilung.

Neugestaltet und erweitert werden in den nächsten Monaten insbesondere auch die Bedienungstheken für Fleisch- und Wurstwaren sowie Käse. Über ein umfangreiches Sortiment verfüge auch der Getränkemarkt, der künftig im Markt integriert sein werde.

Für den Kundenservice ist folgendes geplant: Unter anderem wird es im Wehinger Markt eine Infokasse, eine Lotto-Annahmestelle sowie eine Wickelstation für Eltern mit Baby geben. „Außerdem wollen wir eine Ladesäule für Elektroautos installieren“, berichtet Lustig-Gehweiler.

Der Markt nimmt am Deutschland Card-Bonusprogramm teil und auch das Cashback-Verfahren bietet Edeka Lustig an. Es ermöglicht den Kunden, sich ab einem Einkaufswert von zehn Euro an der Kasse Bargeld bis zu einem Betrag von 200 Euro auszahlen zu lassen.