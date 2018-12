Dudelsäcke stimmen in Weihnachtskonzert ein

Nanu,drei Dudelsackspieler in der Probe beim Musikverein Deilingen? Stimmt! Peter Lotzer, Evelyn Kern und Wolfgang Gühr von den „Heuberg Dragons“ haben sich am Mittwochabend eingestimmt, denn am Zweiten Weihnachtsfeiertag wirken sie mit beim traditionellen Weihnachtskonzert des Musikvereins Deilingen-Delkhofen, das wiederum viele Facetten blasmusikalischer Finessen bieten wird.

Dirigent Hans Nikol ist derzeit noch in der heißen Vorbereitungsphase, damit am Zweiten Weihnachtsfeiertag auch alles klappt. Neu ist der Auftritt der Jugendkapelle, die in diesem Jahr erstmals mit der Jugend des Musikvereins Roßwangen, dem Nikol ebenfalls als musikalischer Leiter vorsteht, kooperiert. In beiden Gemeinden wird auf Höchststufenniveau musiziert, und man darf daher gespannt sein auf den ersten gemeinsamen Auftritt.

Hans Nikol führt dann seine Musiker mit dem Höchststufenmarsch „Supermannmarsch“ in den zweiten Konzertteil. Anschließend erzählt der Musikverein die Geschichte des „Devil`s Tower“, in dem der Teufel seine magischen Einfluss ausüben wird. Ein vierstimmiges Hornsolo mit Solisten aus den eigenen Reihen verspricht einen besonderen Hörgenuss. Danach macht der Musikverein einen Ausflug in die Serengeti, den Starkomponist Mario Bürki in Noten gefasst hat. Hier werden auch die menschlichen Stimmen der Deilinger Musiker eingebaut.

Im dritten Teil steht noch ein Flötensolo von Carolin Schipke und ein Udo Jürgens-Medley mit E-Bass, E-Gitarre und Klavier auf dem Programm, bevor die Heuberg Dragons im Zusammenspiel mit den Musikverein Deilingen Delkhofen einen Schlusspunkt setzen werden. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.