DRK-Ortsgruppe profitiert in der Krise von ihrem finanziellen Polster

Mit großem ehrenamtlichen Engagement haben 36 aktive Mitglieder der DRK-Ortsgruppe Gosheim laut einer Pressemitteilung das vergangene Vereinsjahr gemeistert. Die Vorsitzende Ulla Wildmann begrüßte die zahlreich erschienen Gäste und Mitglieder zur Generalversammlung. Eine besondere Auszeichnung erhielt Gabi Weber, die dem DRK seit 45 Jahren treu geblieben ist. Die Ortsgruppe schreibt weiter schwarze Zahlen.

Von der Gemeinde begrüßte sie Bürgermeister André Kielack, sowie vom Gemeinderat Tom Hermle, Andreas Speck und Otto Weber. Der Kreisverband Tuttlingen wurde vom 2. Vorsitzenden Bernhard Flad vertreten.

Aus den Berichten ging hervor, „dass die Ortsgruppe wieder ein großes Pensum bewältigte“, so die Mitteilung. Gruppenleiterin Irene Ramizi schilderte die Aktivitäten: Bei Sanitätsdiensten sowie in der Aus- und Weiterbildung, 24 Dienstabenden, den Erste-Hilfe-Kursen für die Öffentlichkeit sowie bei zahlreichen anderen Aktivitäten wurden rund 3200 Stunden geleistet. Dank sprach sie auch an Dr. Feeß aus, der die Gruppe immer wieder mit seinen Fortbildungsabenden weiterbilde. Einen großen Dank sprach sie auch an die Gemeinde Gosheim, die die Ortsgruppe in vielerlei Hinsicht und vor allem für die Planung und Durchführung beim Bau der neuen Garagen, aus.

Schriftführerin Ulla Wildmann verdeutlichte die vielseitige Arbeit in der Ortsgruppe. Vor allem erwähnte sie die Kaffeenachmittage, die seit über einem Jahr einmal monatlich den Senioren angeboten und gerne angenommen würden.

Seit zwei Jahren bestehe die Line-Dance-Gruppe. Viel Spaß, Motivation und Bewegung sei an den Abenden angesagt. Die Modellbahnausstellung finde immer großen Anklang in der Bevölkerung. Ulla Wildmann bedankte sich bei Irene Ramizi für ihr Engagement in der Ortsgruppe.

Schatzmeister Björn Wildmann zählte die finanziellen Aktivitäten auf, die zu einem Plus in der Kasse führten. Er betonte jedoch, dass man gerade in der Coronakrise sehe, dass „ein gutes finanzielles Polster und Sparsamkeit notwendig sind, um durch schwere Zeiten zu kommen“.

Die Aktivitäten des Kreisauskunftsbüros verlas Irene Ramizi. Michaela Kammerloher erläuterte die Aktivitäten der Helfer vor Ort-Gruppe. Insgesamt 39 Mal wurde sie zur Hilfeleistung angefordert.

Für Elisabeth Wenzler, die krankheitsbedingt nicht teilnehmen könnte, verlas Ulla Wildmann den Bericht. 43 Übungsstunden mit 18 Teilnehmern wurden absolviert, ein Ausflug, geselliges Beisammensein, sowie eine Weihnachtsfeier.

Alexander Schneider berichtete über eine laut Mitteilung „hervorragende Jugendarbeit“. Beim Entscheid auf Kreisverbandsebene, der in Gosheim ausgetragen wurde, belegte die Gruppe den 3. Platz. Auch im Gemeindeleben war die Gruppe aktiv: Sie nahm am Kreisjugendzeltlager, am Seifenkistenrennen in Gosheim und beim 24-Stunden-Dienst zusammen mit der Feuerwehr teil.

Bürgermeister Kielack übernahm die Entlastung des Vorstands. Er dankte der Ortsgruppe, die „unglaublich wichtig in der Gemeinde“ sei. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Irene Ramizi wurde zur Bereitschaftsleiterin und Bernd Elvedi zum stellv. Bereitschaftsleiter einstimmig für vier Jahre gewählt.

Die Ehrungen übernahm Bernhard Flad. Er dankte der Ortsgruppe für die vielfältigen Aufgaben, die sie übernehme, sowie der Gemeinde.

Geehrt wurden: Maria Weber, Anne Mayer und Florian Thomas sind seit fünf Jahren im Kreisauskunftsbüro tätig. Markus Hermle kam vom JRK in die Bereitschaft und ist seit zehn Jahren dabei. Für 20 Jahre konnte Elisabeth Probst-Boldt die Dienstaltersspange und Geschenke entgegennehmen. Björn Wildmann kam vom JRK in die Bereitschaft und ist jetzt seit 30 Jahren dabei. Elisabeth Wenzler leitet seit 35 Jahren die Seniorengymnastikgruppe in Gosheim.