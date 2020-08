Drei Verletzte nach Sekundenschlaf am Steuer

Drei Verletzte sind das Resultat eines schweren Verkehrsunfall am Montag gegen sieben Uhr auf der B 463 bei Ebingen. Ein 28-Jähriger war laut Polizei mit seinem Citroen auf der Bundesstraße am Ortsende in Richtung Balingen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam er mit seinem Wagen nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Nach 100 Metern prallte sein Fahrzeug gegen die Leitplankenabsenkung und zurück auf die Straße. Der Wagen geriet ins Schleudern und stieß mit der Front gegen die linke Leitplanke. Der Citroen drehte sich weiter und krachte mit der rechten, hinteren Seite gegen den entgegenkommenden VW einer 56 Jahre alten Frau. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 28-Jährige und sein 27 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher gab gegenüber den Polizeibeamten an, kurz eingeschlafen zu sein. Sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ausgerückt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei richteten eine örtliche Umleitung ein. Die B 463 musste während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung der Fahrzeuge bis kurz vor zehn Uhr komplett gesperrt werden. Der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.