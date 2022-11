Drei Ehrungen für insgesamt 150 Jahre Singen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Vorsitzende Gerhard Stier begrüßte alle Anwesenden und gab nach dem Totengedenken, welchem der Chor unter der Leitung von Chorleiterin Ursula Riehm mit dem Lied „Brücke zu Gott“ die musikalische Würde verlieh, einen kurzen Rückblick auf die vergangenen zweieinhalb Jahre.

Während dem Schriftführerbericht war zu entnehmen, dass das Vereinsjahr 2019 noch sehr aktiv und voller Höhepunkte gestaltet werden konnte, hier sei besonders das Gemeinschaftskonzert des MGV mit dem allseits bekannten Chor der Uralkosaken erwähnt, sah dies in den folgenden „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 ganz anders aus. Über keine einzige Veranstaltung konnte der Schriftführer vom Jahr 2020 berichten.

Chorleiterin Ursula Riehm betonte in ihrem Bericht, dass das Vereinsjahr 2019 ein brillantes Jahr war, das den Chor ein Stück weit durch die Krise getragen hat. Sie ist froh, dass die gesanglosen Jahre vorbei sind und dass – und dies sei eindeutig der Stimmbildung geschuldet – nach dieser langen Zeit ohne Proben kaum ein Klangverlust der Stimmen zu hören sei und sie daher den Chor stimmlich schnell wieder auf das Niveau vor Corona bringen könne.

Drei Ehrungen für insgesamt 150 Jahre aktives Singen im Chor: Für 40-jähriges aktives Singen im Chor wurde Antimo Catone mit der Ehrennadel in Silber des Chorverbandes Schwarzwald Baar Heuberg nebst dazugehöriger Urkunde geehrt. Dieselbe Auszeichnung wurde Gerhard Stier zuteil, der mit 15 Jahren in den Verein eintrat und seit 1996, also sage und schreibe seit 26 Jahren das Amt des 1. Vorsitzenden innehat.

Für beeindruckende 70 Jahre Singen im Chor wurde Eugen Willi, ein Sänger aus Zimmern unter der Burg, geehrt, der bereits seit dem Jahre 2010 mit seiner Stimme und seiner netten, kameradschaftlichen Art den Männergesangverein Deilingen-Delkhofen verstärkt. Er erhielt entsprechende Urkunde nebst Ehrennadel vom Deutschen Sängerbund und ein Präsent vom Verein.

Nach den Wahlen stellt sich die Vorstandschaft wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Gerhard Stier, 2. Vorsitzender Dietmar Kuolt, Schriftführer Gerhard Schätzle, Kassierer Tino Kuolt, Beisitzer Guido Weiß, Antimo Catone, Marius Stier und Fabian Brosig.