Drei Bürgermeisterwahlen und vieles mehr - 15 Gemeinden berichten was 2019 kommt

Die Gemeinden des Raumes Primtal-Heuberg peilen 2019 vor allem Infrastrukturprojekte an, gesellschaftlich geht es vor allem in Mahlstetten, Aixheim und Königsheim mit dem „Heuberger“ und Ringtreffen zur Fasnet besonders hoch her. Wechsel an der Gemeindespitze stehen in Balgheim und Reichenbach bevor.

Ob in Königsheim ganz neu gewählt wird, oder Bürgermeister Konstantin Braun noch einmal antritt, steht noch nicht fest. Braun hatte sich 62-jährig vergangenes Jahr in Kolbingen noch einmal wieder wählen lassen, ob er aber auch in Königsheim noch einmal kandidiere, sei noch nicht entschieden, so seine Auskunft.

Die politisch Aktiven sind längst an der intensiven und schwierigen Suche nach Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai. Und: Ein Blick in die Terminkalender zeigt: Es ist wieder viel los, getragen von den Kommunen, den Kirchen, den Vereinen. Viele Gemeinden starten mit Neujahrsempfängen.

Wir hatten alle Bürgermeister des Heuberger-Bote-Bereichs gebeten, auch die besonderen Gemeindeprojekte für diese Vorausschau zu benennen.

Aldingen und Aixheim

In Aldingen, genauer Aixheim, startet das Jahr turbulent: Drei Tage lang feiern die Narren ihr 50. Ringtreffen beim Geburtstagsverein Aixheim, der 90 Jahre alt wird, am 15. und 16. Februar, und zwar unter anderem in der nigelnagelneu sanierten Festhalle. Die 7800-Einwohner-Kommune nimmt wieder viel Geld in die Hand für ihre Einrichtungen - vorausgesetzt natürlich, der Haushalt wird so vom Gemeinderat verabschiedet. Wichtigstes Projekt ist der Neubau und die Sanierung der Gemeinschaftsschule mit einer Mensa mit einem Volumen von 10 Millionen Euro, der in vollem Gang ist. Die Förderzusagen seien da, so Bürgermeister Ralf Fahrländer. Im März wird die neue Gemeindebücherei in der Hauptstraße eingeweiht werden.

Im Januar/Februar wird sich das Ortsbild Aldingens erneut verändern: Dann beginnen die Abbrucharbeiten am alten Gründerzentrum, das Platz für eine Neubebauung schafft. Die Grundsatzentscheidung für die „Ortsmitte II“ mit Festlegungen für das neue Rathaus und den Marktplatz steht außerdem jetzt an. Weiter geht die seit einigen Jahren vorangetriebene Nahwärmeversorgung und neu steigt die Gemeinde – auf eigene Kosten – in den Ausbau der Breitbandversorgung ein. Die ersten Betriebe sollen 2019 angeschlossen werden.

Weiter plant die Gemeinde den Bau einer Skateranlage und die Kompletterneuerung eines Spielplatzes. Gesellschaftlich wird Aldingen auf seinem Weg der Integration von Zugezogenen fortschreiten und dazu Ressourcen zur Verfügung stellen.

Balgheim

In Balgheim dürfte die Bürgermeisterwahl das wichtigste Ereignis sein, da Bürgermeister Helmut Götz nicht mehr antritt. Er ist dann über 65 Jahre alt.

Vorausgesetzt der Gemeinderat stimmt zu, soll die Stelle am 19. Juli ausgeschrieben werden und der Wahltermin dann am 20. Oktober sein. An Gemeindeprojekten wird eines der Herzensanliegen der Balgheimer erfüllt sein: Die neue Aussegnungshalle soll am 23. Februar eingeweiht werden, so Bürgermeister Helmut Götz.

Böttingen

In Böttingen ist in diesem Jahr seit langem einmal wieder ein Heimatfest am 13. Juli, der Jahrgang 1969 ist mitten in der Planung. Ein weit über Böttingen hinaus beliebter Anziehungspunkt steht am 6. Oktober im Blickpunkt: Die Kapelle auf dem Alten Berg ist 100 Jahre alt und das wird mit einer Lichterprozession gefeiert. Die Kommune hat 2019 die Sanierung des Schulgebäudes – Brandschutz und Fensteraustausch - auf der Agenda, berichtet Bürgermeister Benedikt Buggle.

Die Sanierung und Fortentwicklung der Ortsmitte sei auch 2019 eine Aufgabe. „Wir sind zuversichtlich, dass wir 2019 den umgestalteten Pfarrgarten sowie den Platz unterhalb der Kirche fertigstellen und einweihen können“, so Buggle.

Bubsheim

Wie andere Gemeinden auch, die Wohnbau- und Gewerbegebiete erschließen, wächst auch Bubsheim in 2019. 57 Bauplätze sollen im Gebiet „Böttinger Weg“ erschlossen werden, so Bürgermeister Thomas Leibinger. Das Glasfaser-Backbonenetz soll in der Gemeinde verlegt werden und die Feuerwehr soll ein Löschfahrzeug bekommen.

Außerdem plant Bubsheim die Umgestaltung des Weiherplatzes. Gesellschaftlich stehen – gemäß dem Veranstaltungskalender – keine besonderen Anlässe an. Die Vereine bieten ihre vielfältigen Angebote wie in der Vergangenheit an.

Deilingen

In Deilingen sind die Narren und die Feuerwehr gesellschaftliche Triebfedern: Los geht es mit dem runden Geburtstag der Bockdobel Pfuper am 11. und 12. Januar, weiter dann mit einem Nachtumzug am 18. Januar und am 19. mit dem Garde- und Showtanzwettbewerb. Und dann kommt der Narrenfreundschaftsring zu seiner Versammlung am 15. November in Deilingen zusammen. Die Feuerwehr freut sich mit der Gemeinde, das neue Feuerwehrgerätehaus am 4. und 5. Mai einweihen zu können und richtet am 19. und 20. Oktober ein Kilbefest aus. Außerdem feiert der Kindergarten St. Vinzenz am Tag der Kommunal- und Europawahl, 26. Mai, sein 100-jähriges Bestehen. Ferienbetreuung ist auch in Deilingen ein Thema. Seit Jahren werden die vielfältigen Betreuungsangebote in Deilingen gut angenommen, so Bürgermeister Albin Ragg.

Ein großer Brocken ist 2019 die Erschließung von Wohnbauflächen, da die Gemeinde keinen Bauplatz mehr hat. Weiter plant Deilingen unter anderem die Modernisierung und Anbau des Gemeindehauses, die Neugestaltung des Kirchplatzes und Breitbandausbau.

Denkingen

Denkingen schnauft gesellschaftlich ein wenig durch – auch wenn das Veranstaltungsprogramm wieder riesig ist. 2018 waren die Feierlichkeiten zum 1200-Jahr-Jubiläum der Gemeinde buchstäblich ein Jahrhundertfest mit vielen Veranstaltungen gewesen. An Gemeindeprojekten gibt es unter anderem Investitionen an der Grundschule, der Ortsmitte und dem Umbau des Hauses Hintere Gasse 1 zu Wohnungen.

Der von 2018 geschobene Feldwegausbau Kauth-Weiße-Brücke wird viel Geld kosten, ebenso die Sanierungen an Kanälen und Leitungen, so Hauptamtsleiter Frank Nann für den im Urlaub seienden Bürgermeister Rudof Wuhrer. Deutlich sichtbar wird die Sanierung der Hauptstraße sein, vielleicht geht es sogar schon an die Sanierung der Straße zum Klippeneck.

Dürbheim

Dürbheims Kräfte gehen 2019 in den weiteren Ausbau der Webergasse und den Anbau einer Gruppe zur Kleinkindbetreuung, informiert Bürgermeister Andreas Häse. Außerdem geht es auch in Dürbheim an den Ausbau des Glasfasernetzes und die Sanierungsarbeiten an der Schule beginnen. Das alles wird vermutlich auch bei einer Einwohnerversammlung besprochen, so Häse.

Neben den bekannten gessellschaftlichen Ereignissen, meist getragen von Vereinen und der Kirche, gibt es dieses Jahr wieder ein Brotfest der Wallenburger Zunft im Juli. Die württembergischen Ringermeisterschaften richtet der SVD in der Sporthalle Schillerschule in Spaichingen am 9. Februar aus. Der Bayernfanclub „Falken09“ feiert am 10. Januar sein zehnjähriges Bestehen, im Juni freut sich das DRK über die Weihe seines neuen Einsatzfahrzeugs.

Egesheim

Neu ist in Egesheim der Neujahrsbürgertreff, zu dem Bürgermeister Hans Marquart einlädt. Am 30. März sind die Bürger gefragt, am Ortsentwicklungskonzept mitzuarbeiten, das Eierschupfen steht - wie die anderen Vereinsveranstaltungen - an (am 30. März). Und neben den üblichen Gemeindearbeiten und Investitionen beginnt für Egesheim der Blick auf das besondere Jahr 2020: Dann soll 1250 Jahre Egesheim gefeiert werden.

Frittlingen

Gefeiert wird auch in Frittlingen: Vom 28. Juni bis zum 1. Juli feiert der Musikverein sein hundertjähriges Bestehen. An kommunalen Einrichtungen sind zwei Gebäude herausragend: Die Senioren-Wohnanlage wird am 18. Januar Richtfest feiern. Der Bau des Einbahnrings geht weiter, wird aber wohl nicht fertig im begonnen Jahr, so die Information aus dem Rathaus für den im Urlaub seienden Bürgermeister Dominic Butz. Ein weiteres wichtiges Projekt soll nach dem Winter beginnen: Der Neubau des Jugendhauses.

Gosheim

Gosheims einschneidendster Wechsel findet schon am kommenden Mittwoch, 9. Januar, statt: Die Verabschiedung von Bürgermeister Bernd Haller und die Amtseinsetzung des neuen Bürgermeisters André Kielack. Der wird dann schon am 26. Januar zum Neujahrsempfang laden. Fans des Schwabenrocks dürfen sich auf ein Konzert freuen: „Wendrsonn“ tritt am 6. April in der Jurahalle auf. Eine US-Car-Ausstellung gibt es dann am Verkaufsoffenen Sonntag, außerdem ein Seifenkistenrennen am 29. September.

In Gosheim wird 2019 kräftig gebaut. Herausragend sind die Wohnanlage Zinken und die „Lembergresidenz“ sowie der neue Edekamarkt in der Wehinger Straße. Wann der dreistreifige Ausbau der L433 zwischen Gosheim und Denkingen beginnt, ist noch nicht ganz klar. Der Wunsch ist noch 2019. Außerdem will Gosheim das Gewerbegebiet „Sturmbühl“ erweitern, Grundstücke ankaufen und neu ordnen, den Radweg Gosheim-Böttingen vorantreiben sowie das Vereinshaus neu konzipieren und zu einem Vereinszentrum umbauen, so Bürgermeister Bernd Haller zum Programm für 2019.

Hausen

In Hausen ist das größte Projekt der Anbau an den Elias-Schrenk-Kindergarten für eine weitere Gruppe, um dem wachsenden Bedarf an Ganztags- und Kleinkindbetreuung gerecht zu werden, so Bürgermeister Jochen Arno.

Außerdem wird Hausen die Erschließung des Baugebiets „Steigäcker“ mit 38 Plätzen abschließen. Geplant sind wieder die Dorfweihnacht und in der Schule wird am 13. Juli ein Musical aufgeführt.

Mahlstetten

Mahlstetten hat in diesem Jahr - neben den kommunalen Aufgaben und Investitionen - jede Menge Höhepunkte: 100 Jahre Sportverein Mahlstetten (15. März), 50 Jahre Skihütte (30. April/1. Mai), die Eröffnung des Donaubergland Premium-Wanderwegs Böttingen/Mahlstetten und vor allem der Heubergwanderpokal an Pfingsten. Der AH-“Heuberger“ findet dann am 5. und 6. Juli in Böttingen statt.

Königsheim

Königsheim steht ein „Planungsjahr“ bevor, kündigt Bürgermeister Konstantin Braun an. Das bedeutet, den Bebauungsplan des Gewerbegebiets „Lindenwiesen“ voran zu treiben, möglichst das Planverfahren für das Industriegebiet „Platten“ abzuschließen und die Wohnbauflächen „Verlängerung Gartenstraße“ zur Verfügung stellen.

Es steht auch die turnusgemäße Bürgermeisterwahl an. Ob er noch einmal antritt sei noch nicht entschieden, so Braun. Den Termin lege der Gemeinderat im ersten Quartal fest. Doch ein Großereignis sticht aus allen anderen heraus: Vom 22. Februar bis 24. Februar findet das Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg in Königsheim statt. „Die ganze Gemeinde unterstützt die Narrenzunft bei der Ausrichtung und freut sich auf das Fest“, so Braun.

Reichenbach

Und noch eine Bürgermeisterwahl: Wie angekündigt wird sich Josef Bär nun auch in seiner letzten Gemeinde Reichenbach zurück ziehen: 31 Jahre stand er dann am 31. Mai 2019 der Gemeinde vor. Schon am 11. Januar wird die Stelle, nun hauptamtlich, ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 25. Februar, die Wahl ist dann am 24. März. Der Plan der Gemeinderäte in Absprache mit den Räten aus Egesheim ist, möglichst gemeinsam einen hauptamtlichen Bürgermeister zu haben. Hans Marquart hat deshalb angekündigt, er sei bereit, auch in seiner Heimatgemeinde Reichenbach zu kandidieren.

An kommunalen Projekten steht die abschließende Planung der Umgehungsstraße, die Sanierung des Grundschulgebäudes und der Hausmeisterwohnung an. Außerdem die Planung einer Notwasserleitung zur Hohenberggruppe, Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen in der Ortsmitte und die Planung für eine künftige Nutzung des „Löwens“. Auch am Breitband und den Kanalsanierungen wird gearbeitet, so Bürgermeister Bär zu den Plänen für Reichenbach in 2019.

Wehingen

Auch in Wehingen liegt der kommunale Fokus auf der Ortsmitte. Ein wichtiger Baustein wird der Ausgang des Bürgerbegehrens am 3. Februar sein, wenn die Bürger darüber abstimmen, ob sich auf dem Bauser-Linse-Areal ein Aldi samt Wohnungen ansiedelt.

Gesellschaftlich stehen neben den „üblichen“ Angeboten einige Höhepunkte in Wehingen an: Am 19. Januar startet der Musikverein in sein 180. Jahr des Bestehens mit einem Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters. Gleich vier Tage lang (7. bis 10. Juni) wird die 50-jährige Partnerschaft mit St. Berthevin gefeiert. 50 Jahre alt ist auch der Kindergarten Chrsitkönig. Das wird am 30. Juni gefeiert. Aufs Straßenfest vom 5. bis 7. Juli freut sich Wehingen mit seinen Gästen. Umbrüche gibt es an der Spitze der Schlossbergschule und am Gymnasium. Eva Jäger und Berthold Stehle werden in den Ruhestand gehen.

Aus Spaichingen gab es keine Mitteilungen.