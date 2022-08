Drehmaschine gerät in Brand

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Montagabend gegen 23.30 Uhr bei einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Straße „Am Forchenwald“ in Gosheim gekommen. Dort fing laut Polizeibericht eine Drehmaschine während des Betriebs Feuer. Die Ursache hierfür ist noch unklar.

Anwesende Mitarbeiter konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Gosheim löschen. Diese war unter der Leitung von Stephan Kammerloher mit vier Fahrzeugen und über zehn Mann im Einsatz. Nach erster Schätzung entstand an der Maschine rund 5000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.