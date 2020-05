Dominik Mattes will Landtagskandidat werden

Der aus Böttingen stammende Dominik Mattes, der heute in Überlingen lebt, bewirbt sich für die Nominierung als Landtagskandidat der CDU im Wahlkreis 67 Bodensee.

Der 29 Jahre alte Mattes ist in Böttingen aufgewachsen und hat dort seine ersten politischen Schritte in der Jungen Union und in der CDU getätigt. 2011 zog er nach Überlingen. Er engagiere sich derzeit, so Dominik Matter in seiner Pressemitteilung, in der Jungen Union Überlingen als Vorsitzender und in der CDU Überlingen als Beisitzer. Auch in viele weitere Gremien vor Ort, im Kreis und im Bezirk bringe er sich ein. Dominik Mattes ist Leiter einer Kindertagesstätte in Uhldingen-Mühlhofen. Berufsbegleitend studiert er „Kindheits- und Sozialwissenschaften M.A.“ an der Hochschule Koblenz und werde noch in diesem Jahr sein Studium beenden.

Zudem sei er als Pfarrgemeinderat der katholischen Seelsorgeeinheit Überlingen und im Münsterbauverein in der Vorstandschaft tätig. Er spielt Klarinette, singt im Münsterchor und begleitet Gottesdienste mit der Kirchenorgel. Die Themen Umweltschutz, Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und besonders Bildungspolitik seien ihm wichtig.