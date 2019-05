Dominik Hermle holt sich den Landesmeistertitel

Beim Sommerbiathlon, genauer gesagt in der Disziplin Target-Sprint, ist die neue Saison bereits in vollem Gange. Dominik Hermle vom SC Gosheim holte sich den Landesmeistertitel.

Mitten in der bayerischen Stadt Dingolfing fand eine Premiere statt. Auf dem Marktplatz wurde unter enormen Aufwand ein Schießstand sowie eine Tribüne für die internationalen bayerischen Meisterschaften aufgestellt. Die Laufstrecke schlängelte sich zuschauerfreundlich um den Marktplatz. Dominik Hermle konnte überzeugen. Im international besetzten Finale brachte ihn nur ein technischer Fehler am Gewehr um den Sieg. Mit Platz zwei war er dennoch zufrieden. Eine solide Grundlage für die Qualifikation zu internationalenWettkämpfen.

Danach stand in Lindlar der zweite Qualifikationswettkampf auf dem Programm. Diesmal fanden die Rennen auf einem Sportgelände statt. Auch in diesen Wettkämpfen bot Hermle gute Leistungen und wurde erneut Zweiter. Somit war die Qualifikation für den ersten internationalen Wettkampf im italienischen Auer am 1. Juni geschafft.

Zum Abschluss der ersten Wettkampfphase fanden die Württembergischen Landesmeisterschaften und Qualifikationsrennen für die Deutschen Meisterschaften statt. Auf der Biathlonanlage in Ulm setzte sich der Gosheimer gegen seine württembergische Konkurrenz durch und wurde überzeugend Landesmeister.

Dominik Hermle wurde nun vom Deutschen Schützenbund für die ISSF-World-Tour im italienischen Auer nominiert, um dort im Einzel und in Staffelwettbewerben die deutschen Farben zu vertreten. Im weiteren Saisonverlauf stehen dann für kommende internationale Einsätze in Deutschland (Suhl) und England (Bristol) weitere Qualifikationsrennen an.