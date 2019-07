Dominik Hermle holt in Ulm den Tagessieg

In der Pistenbully-Arena in Ulm hat der zweite Saisonwettkampf der baden-württembergischen Biathleten stattgefunden. Dabei gelang Dominik Hermle vom SC Gosheim der Tagessieg.

Der Wettkampf wurde als Crossbiathlon ausgetragen. Diese Wettkampfform besteht aus zwei Schießeinlagen und einer Laufstrecke, die zu Fuß absolviert wird. Insgesamt waren 139 Teilnehmer am Start.

Die Gosheimer Biathleten erzielten, wie beim Saisonauftakt in Gosheim, gute Ergebnisse. In der Laserklasse II männlich belegte Jonathan Lutz den zwölften Rang. In der jüngsten Schülerklasse 12/13 weiblich belegte Lia Beyer über 3,2 Kilometer in ihrem zweiten Wettkampf Platz 13. In der ältesten Schülerklasse 14/15 war mit David Keller der erfolgreichste Gosheimer Schüler am Start. Auf der Laufstrecke über 4,5 Kilometer überzeugte er erneut. Mit zwei Schießfehlern (1/1) gehörte er auch am Schießstand zu den Besten und wurde hinter Nils Gutman aus Todtnau hervorragender Zweiter.

In der weiblichen Schülerklasse 14/15 erreichte Alena Weinmann mit einer guten Laufleistung und einem passablen Schießen (1/2) den siebten Platz. Annika Hermle kam mit dem stehenden Anschlag nicht zurecht. Mit fünf Schießfehlern (1/4) belegte sie den zehnten Rang. Lena Beyer kam auf Rang 15.

Bei den Kleinkaliberschützen zeigten sich die Gosheimer ebenfalls in guter Form. In der Jugendklasse 16/17 erreichte Lukas Adam (3/3) mit guter Laufleistung Platz zwei und damit den zweiten Podestplatz für die Gosheimer. Beim Tagessieg von Fabian Kaskel aus Todtnau erreichte Nick Nadler (2/1) den fünften Platz. Simon Klaiber (3/3) wurde Siebter.

Eva Keller auf Platz zwei

In der weiblichen Jugendklasse 16/17 waren mit Maike Hermle und Eva Keller die schnellsten Läuferinnen des Saisonauftakts in Gosheim am Start. Eva Keller rief erneut eine Topleistung ab. Trotz eines durchwachsenen Schießens (3/3) wurde sie hervorragende Zweite. Maike Hermle hatte am Schießstand Probleme. Dank ihrer Laufstärke kam sie trotz acht Schießfehlern als Fünfte ins Ziel. Der Tagessieg ging an Carina Gutmann aus Todtnau. Fabian Egle rundete das gute Gosheimer Mannschaftsergebnis als Zehnte ab.

In der Jugend 18/Herrenklasse errang Dominik Hermle den Tagessieg. Durch seine derzeit überragende Laufform erzielte er die Tagesbestzeit und setzte sich trotz fünf Schießfehlern (2/3) klar gegen Florian Baumann aus Uhingen durch. In der Altersklasse Jugend 18/Frauen kam Julia Vogler auf den fünften Rang. Der Tagessieg in dieser Klasse ging an Julia Kohler aus Ulm.