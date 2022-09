Dominik Hermle fährt zur WM nach Ägypten

Sommerbiathlet Dominik Hermle vom SC Gosheim fährt zur Weltmeisterschaft nach Kairo (12.-17. Oktober). Hermle ist wohl der derzeit kompletteste Sommerbiathlet Deutschlands.

Es ist gerade mal fünf Wochen her, da wurde er deutscher Meister mit dem Kleinkalibergewehr. Nun qualifizierte er sich am vergangenen Wochenende für die im Oktober in Kairo anstehende Weltmeisterschaft im Target Sprint. Die Qualifikation erstreckte sich über verschiedene nationale und internationale Wettkämpfe sowie über diverse Lehrgänge und endete mit einem finalen Wettkampf am vergangenen Wochenende in Hannover. Diesen gewann Hermle vor Jacob Hofmann (SV Frankenhain) und stellte somit die Weichen für die WM-Nominierung, die direkt im Anschluss an den Wettkampf verkündet wurde.

Insgesamt schickt der Deutsche Schützenbund (DSB) vier Sportlerinnen und Sportler nach Ägypten. Diese messen sich im Target Sprint (Luftgewehr, 3x400m Runde, 2xStehendschießen einzeln nachgeladen) mit Konkurrenz aus der ganzen Welt in einem Einzelwettkampf und im Single-Mixed-Team. Für Dominik Hermle ist es nach 2017 (Suhl/Deutschland) die zweite WM-Teilnahme – damals wurde er im Einzel Vierter und im Team Vizeweltmeister.

Mit der Teilnahme in Ägypten erfüllt er sich einen großen Traum: bei einer Weltmeisterschaft im Ausland für Deutschland zu starten. Trotz der deutlich größer gewordenen Konkurrenz im Gegensatz zur WM in Suhl ist sein Ziel, eine Medaille mit nach Gosheim zu bringen.

In dieser Disziplin, in der es meistens sehr eng zugeht und Mann gegen Mann bzw. Frau gegen Frau in Massenstartrennen (Qualifikationsläufe und Finale) gegeneinander antreten. ist immer alles möglich. Dominik Hermle wird alles daran setzen, sein Ziel zu erreichen.

Bevor es auf die Reise zu den Pyramiden geht, steht noch ein anspruchsvolles Programm auf dem Plan: Am kommenden Wochenende werden die deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon (Luftgewehr) in Schmallenberg im Sauerland ausgetragen, eine Woche später tritt Hermle bei den deutschen Meisterschaften im Zehn-Kilometerlauf auf der Straße in Saarbrücken an und wiederum eine Woche später zeigt sich der Athlet des SV Gosheim beim Fossiliuslauf in Wehingen, um wiederum eine Woche später im bayerischen Reisbach seinen deutschen Meistertitel aus dem Vorjahr im Target Sprint zu verteidigen.

Wermutstropfen ist, dass er als Lokalmatador nicht beim Lemberglauf in Gosheim teilnehmen kann. Stattdessen will er an diesem Tag seine Medaille umgehängt bekommt – bei der WM in Kairo.