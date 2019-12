Dirigent muss Multi-Tasking können

Ein Organist für den Auf- und den Schlusstakt eines Konzertes, ein Dirigent für den Kinderchor, den Frauenchor und den Männerchor. Das alles ist am Sonntagabend in der Hand von Oliver Simmendinger gelegen. Er hat beim Adventskonzert der Bubsheimer Harmonie alle Register seines Könnens aufgeboten, um das Publikum in der vollbesetzten Kirche St. Jakobus Major auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Der Dirigent scheint Multi-Tasking-fähig. Denn es gelang ihm, alle Formationen und Instrumente in einen harmonischen Gesamtklang zu bringen und gestenreich zu führen.

Er begann mit den ganz Kleinen, die frisch drauf los sangen. Sie ließen die Jingle Bells vokal erklingen und begrüßten das bevorstehende Weihnachtsfest munter mit „Feliz Navidad“. Den vor noch nicht allzu langer Zeit ins Leben gerufenen Frauenchor führte Simmendinger in die Vorstellungswelt der Zillertaler Schürzenjäger, die den Wunsch nach einem „Weihnacht wie es früher war“ nachkamen. „So this is christmas“ lautete der englisch gesungene Weihnachts-Ohrwurm, den die Frauen beherzt intonierten.

Nach einer kleinen Weihnachtsgeschichte vom kleinen Stern nahmen Männer- und Frauenchor das Wort „Harmonie“ wörtlich, indem sie stimmlich fusionierten, sehr schön von einer „Heiligen Nacht“ sangen und mit glockenhellen Engelsstimmen selbige auf Engelschwingen dem Publikum näherbrachten.

Die Männer hoben dann zum Schlussakkord an und sangen von der Zeit, die angekommen ist. Sehr akzentuiert konnte Chorleiter Simmendinger seine Männer mit spürbarem „Crescendo“ in das „Warten dieser Welt“ führen. Ein „Ave Maria auf lateinisch forderte die Sänger enorm, so dass sie die aufgebaute Spannung beim „Kleinen Jesuskind“ und dem „Little Drummerboy“ wieder abbauen konnten. Schließlich begrüßten sie mit starkem Ausdruck „Mary’s Boychild“. Am Schluss des sehr kompakt gestalteten Konzerts griff Simmendinger noch einmal in die Orgeltasten, um mit den Besuchern das Schlusslied „Nun danket allen Gott“ anzustimmen. Langer Applaus war der verdiente Lohn für die Akteure dieses schönen adventlich gestimmten Abends.