Dirigent fühlt sich in seinem neuen Verein wohl

Mit einem zünftigen Marsch hat die Musikkapelle Reichenbach die Hauptversammlung des Musikvereins im nahezu vollbesetzten Sportheim eröffnet. Vorsitzender Alfons Huber blickte auf ein ungewöhnliches Vereinsjahr zurück, in dem sich die Dirigentensuche als schwieriger zeigte als erwartet. Bei zwei wichtigen Auftritten im Frühsommer half Werner Meßmer aus. Erst im September konnte dann mit Klaus Dietrich ein Dirigent gefunden werden.

Bis dahin musste der Vizedirigent Rudolf Wittmer die Musikanten bei Laune halten und die innerörtlichen Auftritte ermöglichen – eine wichtige Aufgabe, weil seit Ostern die fünf erfolgreichen D1-Absolventen in die Kapelle integriert werden sollten. Die Mitgestaltung eines Gottesdienstes im Dezember zeigte, dass man diese Phase erfolgreich überstanden hat.

Klaus Dietrich dankte für die gute Aufnahme. Er habe in Reichenbach eine recht kleine Musikkapelle mit einem hohen Anteil recht guter Musikanten angetroffen. Wenn es da und dort am Klangvolumen fehle, so sei der Klang andererseits sehr transparent. In den Proben, die in fast familiärer Atmosphäre stattfinden, könne man gut arbeiten. Bei der Suche nach weiteren Aktiven wolle er mithelfen, neue Jungmusikanten zu finden oder Ehemalige zu reaktivieren.

Jugendleiterin Ursula Wohlfahrt berichtete von der erfolgreichen Teilnahme von fünf Jungmusikern am D1-Kurs. Fünf weitere Jungmusiker sind noch in Ausbildung. Auch habe man im Sommer das Kinderferienprogramm erfolgreich gestaltet. Die Anmeldung zu D1-Lehrgängen sei in diesem Jahr recht schwierig. Aussagen von Verbandsfunktionären ließen die Jugendleiter frustriert zurück, so Wohlfahrt.

Auch in diesem Jahr konnte die Kassiererin über eine positive Kassenentwicklung berichten.

Die Wahl des zweiten Vorsitzenden Ulrich Wittmer sowie die der Ausschussmitglieder Anton Wittmer, Silke Mauthe und Hubert Wittmer fielen einstimmig aus. Zu stellvertretenden Jugendleiterinnen neu gewählt wurden Jasmin Wohlfahrt und Lina Quarleiter.

Die auswärts wohnenden Aktiven erhielten ein kleines Geschenk. Einkaufsgutscheine für (fast) durchgängige Anwesenheit bei allen 71 absolvierten Proben gab es für Anton, Herbert, Hubert und Rudolf Wittmer swoeie für Alfons Huber (keine Fehlprobe), Ulrich Wittmer und Ursula Wohlfahrt (vier Fehlproben) sowie Josef und Rudolf Marquart (acht, beziehungsweise neun Fehlproben).